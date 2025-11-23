Buktinja u Dubravi: Požar progutao dva kombija

Sitnim noćnim satima u Pleterničkoj ulici u zagrebačkoj Donjoj Dubravi izbio je požar u dvorištu kuće te poslovnog prostora.
Oglas
Pod nerazjašnjenim okolnostima u potpunosti izgorjela dva kombi vozila, javlja tportal.
Brzom reakcjom vatrogasaca spriječeno je da se požar ne proširi dalje, a što je dovelo do požara tek će se utvrditi policijskim očevidom. Ukoliko je požar bio podmetnut u tome bi im mogle pomoći i kamere s objekata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas