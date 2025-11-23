Oglas

Slijedi očevid

Buktinja u Dubravi: Požar progutao dva kombija

N1 Info
23. stu. 2025. 11:14
16.05.2025., Zagreb - Jucer kasno popodne na parkiralistu uz groblje na Remetskoj cesti izbio je pozar koji je progutao jedan osobni automobil, a ostetio jos jedan. Photo: Pixsell/PIXSELL
Pixsell/PIXSELL/Ilustracija

Sitnim noćnim satima u Pleterničkoj ulici u zagrebačkoj Donjoj Dubravi izbio je požar u dvorištu kuće te poslovnog prostora.

Pod nerazjašnjenim okolnostima u potpunosti izgorjela dva kombi vozila, javlja tportal.

Brzom reakcjom vatrogasaca spriječeno je da se požar ne proširi dalje, a što je dovelo do požara tek će se utvrditi policijskim očevidom. Ukoliko je požar bio podmetnut u tome bi im mogle pomoći i kamere s objekata.

Teme
Dubrava požar

