Kako zgusnuti grašak bez zaprške? Samo dodajte jednu žlicu ovoga i uvijek će ispasti savršen

Grašak bez zaprške – lagan, zdrav i ukusan. Tajni dodatak s koprom daje savršenu gustoću i domaći štih.
Tajni sastojak za grašak daje poseban okus i čini ga gušćim nego inače, a pritom ne opterećuje jelo dodatnim masnoćama. Riječ je o jednostavnoj pripremi s koprom – začinom koji grašku daje onu domaću, rustikalnu notu i pretvara ga u pravo jelo za dušu. Umjesto klasične zaprške, koja često zna biti teža i promijeniti okus povrća, žlica ovog dodatka osigurava savršenu teksturu i prirodnu punoću okusa, piše Krstarica.
Lagano za želudac, zdravo i ukusno
Grašak pripremljen bez zaprške idealan je za one koji žele lagano, hranjivo i ukusno jelo. Njegova prirodna slatkoća i blaga tekstura čine ga savršenim obrokom za cijelu obitelj, a dodatak kopra daje mu poseban miris i punoću okusa.
Najljepše je to što za ovakvu pripremu ne trebate nikakvo posebno kulinarsko iskustvo – dovoljno je pratiti nekoliko jednostavnih koraka i dobit ćete jelo koje je jednako zdravo koliko i ukusno. Ovo je recept koji se lako uklapa u svakodnevnu prehranu, a ipak nosi onu toplinu domaće kuhinje.
Sastojci:
Priprema:
Popržite nasjeckani crveni luk i poriluk te posolite. Dodajte meso narezano na kockice. Začinite suhim biljnim začinom, paprom i slatkom mljevenom paprikom. Ako želite, možete dodati i tucanu ljutu papriku te vlasac.
Kada se meso malo zapržilo, ubacite sitno nasjeckani krumpir, mrkvu i češnjak. Promiješajte, zatim dodajte grašak i opet promiješajte. Dodajte malo kopra, malo kečapa i podlijte vodom.
Poklopite i kuhajte na laganoj vatri.
Nakon toga, napravite juhu s toplom vodom i dodajte malo kopra, pa i nju ulijte u grašak. Kuhajte grašak otprilike 30–45 minuta.
Zahvaljujući jednostavnom dodatku i kopru, dobit ćete savršeno gust, mirisan i lagan obrok koji svima prija.
Grašak bez zaprške pokazuje da zdrava i lagana jela mogu biti jednako ukusna i zasitna kao i ona pripremljena na tradicionalan način. Uz dodatak kopra, dobivate prirodnu gustoću i poseban okus koji podsjeća na domaću kuhinju, a pritom čuvate lakoću i nutritivnu vrijednost obroka. Jednostavan za pripremu, ugodan za želudac i pun topline – ovo je recept koji se lako uklapa u svakodnevni meni i uvijek ostavlja dojam da ste pripremili nešto posebno, bez komplikacija.
