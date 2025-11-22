Oglas

TAJNI SASTOJAK

Kako zgusnuti grašak bez zaprške? Samo dodajte jednu žlicu ovoga i uvijek će ispasti savršen

N1 Info
|
22. stu. 2025. 07:32
Grašak
Ilustracija / Pixabay

Grašak bez zaprške – lagan, zdrav i ukusan. Tajni dodatak s koprom daje savršenu gustoću i domaći štih.

Tajni sastojak za grašak daje poseban okus i čini ga gušćim nego inače, a pritom ne opterećuje jelo dodatnim masnoćama. Riječ je o jednostavnoj pripremi s koprom – začinom koji grašku daje onu domaću, rustikalnu notu i pretvara ga u pravo jelo za dušu. Umjesto klasične zaprške, koja često zna biti teža i promijeniti okus povrća, žlica ovog dodatka osigurava savršenu teksturu i prirodnu punoću okusa, piše Krstarica.

Lagano za želudac, zdravo i ukusno

Grašak pripremljen bez zaprške idealan je za one koji žele lagano, hranjivo i ukusno jelo. Njegova prirodna slatkoća i blaga tekstura čine ga savršenim obrokom za cijelu obitelj, a dodatak kopra daje mu poseban miris i punoću okusa.

Najljepše je to što za ovakvu pripremu ne trebate nikakvo posebno kulinarsko iskustvo – dovoljno je pratiti nekoliko jednostavnih koraka i dobit ćete jelo koje je jednako zdravo koliko i ukusno. Ovo je recept koji se lako uklapa u svakodnevnu prehranu, a ipak nosi onu toplinu domaće kuhinje.

Sastojci:

  • 500 g graška
  • 500 g svinjskog mesa
  • 1 glavica crvenog luka
  • 1 poriluk
  • 1 mrkva
  • 1 krumpir
  • 3 češnja češnjaka
  • 1 vrećica instant krem juhe od graška
  • suhi biljni začin, papar
  • 1 žličica slatke mljevene paprike
  • malo kopra
  • 2 žlice kečapa
  • 1 žličica suhog vlasca

Priprema:

Popržite nasjeckani crveni luk i poriluk te posolite. Dodajte meso narezano na kockice. Začinite suhim biljnim začinom, paprom i slatkom mljevenom paprikom. Ako želite, možete dodati i tucanu ljutu papriku te vlasac.

Kada se meso malo zapržilo, ubacite sitno nasjeckani krumpir, mrkvu i češnjak. Promiješajte, zatim dodajte grašak i opet promiješajte. Dodajte malo kopra, malo kečapa i podlijte vodom.

Poklopite i kuhajte na laganoj vatri.

Nakon toga, napravite juhu s toplom vodom i dodajte malo kopra, pa i nju ulijte u grašak. Kuhajte grašak otprilike 30–45 minuta.

Zahvaljujući jednostavnom dodatku i kopru, dobit ćete savršeno gust, mirisan i lagan obrok koji svima prija.

Grašak bez zaprške pokazuje da zdrava i lagana jela mogu biti jednako ukusna i zasitna kao i ona pripremljena na tradicionalan način. Uz dodatak kopra, dobivate prirodnu gustoću i poseban okus koji podsjeća na domaću kuhinju, a pritom čuvate lakoću i nutritivnu vrijednost obroka. Jednostavan za pripremu, ugodan za želudac i pun topline – ovo je recept koji se lako uklapa u svakodnevni meni i uvijek ostavlja dojam da ste pripremili nešto posebno, bez komplikacija.

Teme
grašak kopar kuhanje recept zaprška

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
