Dalija Orešković: Thompsonov cilj je širenje ustaške ideologije, sad se to potvrdilo

Saborska zastupnica Dalija Orešković komentirala je istup Marka Perkovića Thompsona, u kojem je Možem nazvao sektom pa najavio da će na koncertu u Areni otpjevati "Bojnu Čavoglave" u "izvornom obliku".
Dakle, uzviknut će "Za dom spremni", što znači da će mu zagrebačka gradska vlast u budućnost zabraniti održavanje koncerata i nastupa.
"Najavom da će i 27. prosinca u Areni pjevati bojnu Čavoglave, Thompson je pokazao da bit njegovih koncerata nije glazba, niti pjesme poput "Lijepa li si" ili "Vjetre s Dinare". Čak i onima krajnje dobronamjernima, zavedenima ili naivnima, sada bi trebalo biti jasno da je glavni cilj ovog moćnog propagandnog stroja uzvikivanje "za dom spremni" i širenje ustaške ideologije. Što to govori o nama Hrvatima, posebno u vrijeme Božića", zapitala se Orešković u objavi na Facebooku pa nastavila:
"Za očekivati je da će se koncert odužiti i iza ponoći, u datum smrti Ante Pavelića. Upravo su na to Thompson i njegova sljedba ciljali. Za kršćane je na taj dan ujedno i blagdan nevine dječice. U glavnom gradu Hrvatske u kojem je ujedno i sjedište naše katoličke Crkve, treštat će poklič pod kojim su se ubijali i u koncentracijske logore slali ljudi druge rase i vjere. Zar je to u duhu Isusa?"
Naglasila je da se Crkva ne može ograditi od Thompsonovih koncerata i reći da s njima nema veze.
"Hipodrom je počeo s molitvom koju je predvodio svećenik. Kaptol je slao poruke da je taj koncert bio duhovna obnova na čije plodove treba računati. Gvardijan Marinko Vukman se na misi u Sinju pozvao na Thompsona kada je onima koji se nisu svrstali uz njegov za dom spremni poručio neka pate i neka u patnji umru. Crkva, u osobi svećenika Slavena Milanovića Litre bila je uz Thompsona kada se dogovaralo da će mu HDZ isplatiti onih pola milijuna eura ukradenog novca iz afere Fimi media u vrijeme Ive Sanadera. Stoga je Crkva suodgovorna za poruke koje se s Thompsonovih koncerata šalju i za posljedice koje s time nastaju u državi i društvu", ističe Orešković i zaključuje:
"Umjesto da s oltara čujemo humane i civilizacijski pristojne poruke i pozive vjernicima da ne uzvraćaju s pokličem koji nas svrstava na moralno dno, Crkva hrani taj krivi narativ o Thompsonu koji utjelovljuje domoljublje, zajedništvo i vjeru. Odšuti li Crkva i time dopusti da Thompson, njezin miljenik, mesija od dron spektakla, blagdan nevine dječice proslavi uz poklič ustaških koljača, pokazat će da su Crkvi i Thompsonu Ante Pavelić i profit koji se stvara na mržnji, važniji od Isusa."
