Dalija Orešković: Thompsonov cilj je širenje ustaške ideologije, sad se to potvrdilo

"Hipodrom je počeo s molitvom koju je predvodio svećenik. Kaptol je slao poruke da je taj koncert bio duhovna obnova na čije plodove treba računati. Gvardijan Marinko Vukman se na misi u Sinju pozvao na Thompsona kada je onima koji se nisu svrstali uz njegov za dom spremni poručio neka pate i neka u patnji umru. Crkva, u osobi svećenika Slavena Milanovića Litre bila je uz Thompsona kada se dogovaralo da će mu HDZ isplatiti onih pola milijuna eura ukradenog novca iz afere Fimi media u vrijeme Ive Sanadera. Stoga je Crkva suodgovorna za poruke koje se s Thompsonovih koncerata šalju i za posljedice koje s time nastaju u državi i društvu", ističe Orešković i zaključuje: