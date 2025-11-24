lažni najam stana u zagrebu
Ostali bez novca i stana, a prevaranti nestali s tisućama eura: "Nisam bio ljut, bio sam razočaran"
Još jedna teška prevara pogodila je Zagreb: najmanje desetero građana ostalo je, ne samo, bez 900 eura i stana, nego i povjerenja u sustav. Prevarant je iznajmljivao tuđe stanove i nestao s novcem. Žrtve su danima upozoravale institucije – ali reakcije nije bilo sve dok prevara nije eksplodirala pred vratima policije.
Cijeli vikend ista scena - ljudi dolaze pred stan za koji su dali 900 eura – uvjereni da će se useliti. Umjesto novog doma, zaključana vrata, tuđi stan i spoznaja da su prevareni. Desetak građana ostalo je bez novca, krova nad glavom i bez reakcije institucija koje su za prevaru znale danima prije nego što je eksplodirala.
"Ključevi nisu mogli otvoriti ništa pa sam ušao u zgradu kad je jedan od stanara zgrade ušao u nju. Na papiriću sam pronašao ime pravog vlasnika i njegov broj. Kad sam ga nazvao, rekao mi je da se to odvija od srijede. Da sam saznao prije, prije bi se to i riješilo. Ti ključevi vjerojatno nisu bili ni od čega", kaže naš sugovornik.
Nakon prvotnog šoka uslijedilo je razočaranje u ljude i sustav.
"Osjećao sam se prevareno i nije me bilo strah, nisam bio ljut, bio sam razočaran da u ovom trenutku postoje takvi ljudi u Zagrebu koji će na tako ružan način ići varati ljude. Stanova je jako malo, a potražnja je jako velika. Svi "lete" kad nađu stan i žele biti prvi", dodaje.
A on nije jedini. Još deset žrtava ostalo je bez novaca. Većina ne želi pred kameru – prevarantima su predali svoje osobne podatke i boje se mogućih posljedica. Razočarani su i načinom na koji je policija reagirala.
"Čovjek je uzeo jako puno novaca i to se nekako stišava sve, a imao sam dojam u policiji da im je sve to nekako i smiješno jer smo valjda svi ispali toliko naivni", kaže nam još jedna žrtva prevare.
U petak smo snimili razgovor s prevarantima. Ako smo ih uspjeli snimiti mi, pitanje je – gdje je bila policija? Za prevaru je znala od srijede. Prijave su bile podnesene, ali ništa se nije dogodilo sve dok prevareni građani nisu doslovno nahrlili u postaju i zatražili da se napokon reagira. Odgovor smo tražili i od nadležnog ministarstva.
A istina je jednostavna i ružna: ovo nije izoliran slučaj. Takve prevare godinama prolaze ispod radara. Agencije i stanodavci koji ne postoje, stanodavci i ugovori koji vrijede isto koliko i papir na kojem su isprintani — ništa.
"Jedini način da se osigurate i da spriječite ovakve situacije jest da tražite vlasnički list, ako vam ga najmodavac ne želi dati u 90 posto slučajeva već ste se tu spasili. Drugi je naravno ovjera kod javnog bilježnika, to ne mora nužno biti ugovor koji radi javni bilježnik već se može potpisati komad papira koji ste sastavili s najmodavcem", kaže odvjetnik Veljko Miljević.
Prevaranti su nestali s tisućama eura, a žrtve ostale bez novaca, doma i zaštite. Policija je ključne informacije imala danima unaprijed, ali reakcija je stigla tek kad je priča pukla pred njihovim vratima. Ostaje pitanje – ako institucije ne mogu zaustaviti ovakvu banalnu prevaru — tko uopće može i tko će za ovu propast sustava preuzeti odgovornost?
