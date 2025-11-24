Ostali bez novca i stana, a prevaranti nestali s tisućama eura: "Nisam bio ljut, bio sam razočaran"

"Ključevi nisu mogli otvoriti ništa pa sam ušao u zgradu kad je jedan od stanara zgrade ušao u nju. Na papiriću sam pronašao ime pravog vlasnika i njegov broj. Kad sam ga nazvao, rekao mi je da se to odvija od srijede. Da sam saznao prije, prije bi se to i riješilo. Ti ključevi vjerojatno nisu bili ni od čega", kaže naš sugovornik.