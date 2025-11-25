Oglas

VIDEO / Stravična noć u Kijevu nakon upozorenja Zelenskog. Rusi zasuli grad Kinžalima

N1 Info
25. stu. 2025. 06:40
(Ukraine's State Emergency Service / DSNS

Rusija je sinoć pokrenula žestoki napad na Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći dronove Shahed i balističke projektile Kinžal.

U napadima su ciljane stambene četvrti i ključna energetska infrastruktura, a prema prvim informacijama, u glavnom gradu je najmanje jedna osoba poginula, dok ih je sedam ozlijeđeno, piše Kyiv Independent.

Snažne eksplozije odjekivale su Kijevom od otprilike 1 sat ujutro, dok je prijetnja projektilima bila na snazi diljem zemlje nakon što su zabilježena polijetanja ruskih bombardera MiG-31. Gradske vlasti potvrdile su djelovanje protuzračne obrane kako bi se zaštitio grad.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je o požarima na nekoliko višekatnica u središnjem Pečerskom okrugu. Jedna od pogođenih zgrada je i neboder od 22 kata, koji je pretrpio oštećenja na više katova.

U Dnjiprovskom okrugu zapalila se deveterokatnica, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Vatrogasci su lokalizirali požar, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za drugim mogućim žrtvama, priopćila je Državna služba za hitne slučajeve. U istom okrugu izgorjela je i jedna garaža.

Uništene kuće, ranjen dječak (14)

Ruski udari nisu zaobišli ni Kijevsku oblast, gdje su pogođene obiteljske kuće i stanovi. U gradu Bila Cerkva četiri su kuće "potpuno uništene", a u napadu je ozlijeđen i 14-godišnji dječak. Aktivnost projektila i dronova zabilježena je i u drugim regijama, uključujući Zaporišku i Harkivsku oblast.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike opisalo je noćašnji napad kao "masovni kombinirani napad... na objekte energetske infrastrukture". Posljednjih mjeseci Moskva je pojačala udare na energetski sustav u pokušaju da Ukrajinu gurne u još jednu tešku i hladnu zimu, prenosi Index.

Napad samo par sati nakon upozorenja Zelenskog

Ova nemilosrdna kampanja događa se u vrijeme dok SAD vrši pritisak na Kijev da prihvati mirovni plan koji uvelike ide u korist Rusiji. "Zima je hladna i mnoge velike elektrane su bile pod napadom, blago rečeno, da se lijepo izrazim", izjavio je američki predsjednik Donald Trump 21. studenog.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u dramatičnoj poruci na društvenim mrežama samo par sati prije ruskih napada upozorio građane da očekuju nastavak napada unatoč mirovnim pregovorima te je pozvao međunarodne partnere da obrate pažnju na rusko zanemarivanje diplomacije.

"Ovih dana moramo biti vrlo pažljivi, znamo s kim imamo posla"

"Moramo biti svjesni i da Rusija neće popustiti pritisak na nas, na Ukrajinu, na naš narod", rekao je Zelenski samo nekoliko sati prije napada. "Ovih dana, ovih tjedana, moramo biti vrlo pažljivi i reagirati na uzbune za zračni napad i sve slične prijetnje napadom. Točno razumijemo s kim imamo posla... I bilo bi pošteno da svi naši partneri - a prije svega američka strana - uzmu u obzir prijetnju da... ako zaista završavamo rat, onda ne bi trebalo biti projektila, nikakvih masovnih udara na Ukrajinu, na naš narod."

Teme
Civilne žrtve Energetska infrastruktura Kijev Ruski napadi Stambeni objekti

