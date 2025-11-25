VIDEO / Stravična noć u Kijevu nakon upozorenja Zelenskog. Rusi zasuli grad Kinžalima

"Moramo biti svjesni i da Rusija neće popustiti pritisak na nas, na Ukrajinu, na naš narod", rekao je Zelenski samo nekoliko sati prije napada. "Ovih dana, ovih tjedana, moramo biti vrlo pažljivi i reagirati na uzbune za zračni napad i sve slične prijetnje napadom. Točno razumijemo s kim imamo posla... I bilo bi pošteno da svi naši partneri - a prije svega američka strana - uzmu u obzir prijetnju da... ako zaista završavamo rat, onda ne bi trebalo biti projektila, nikakvih masovnih udara na Ukrajinu, na naš narod."