"Nadam se da ćemo svi, kao i sveukupna javnost, dati podršku s obzirom na sve što se događa oko nas i da smo mi ti koji proizvodimo taj otpad, ali da onda i primijenimo najmodernije, suvremene tehnologije koje imaju nula emisija i koje nam ujedno koriste za smanjenje troškova svakodnevnog života", poručio je Šušnjar.