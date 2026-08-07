Energetski stručnjak: Iz više razloga ne očekujem nestašice niti poskupljenja električne energije

"Električne energije će na tržištu biti dovoljno zahvaljujući nuklearkama u Francuskoj, a ne zaboravimo da Češka i Slovačka zajedno imaju osam nuklearnih reaktora koji se, kao i NE Krško, hlade zračnim hladnjacima i nisu ovisne o količini rashladne vode iz rijeka ili jezera. Francuska ima prednost u tome što je veći dio od njenih 57 nuklearki na obali i hladi se vodom iz mora i nisu u tom zahtjevnom tretmanu hlađenja rijekom."