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Energetski stručnjak: Iz više razloga ne očekujem nestašice niti poskupljenja električne energije
Zbog iznimno visokih temperatura i ekstremne suše diljem Europe koje su vodostaje mnogih rijeka spustile na povijesno niske razine te istodobno rekordne potrošnje električne energije zbog danonoćnog rada klima-uređaja, sve glasnije se spominju moguće nestašice struje, a potom na jesen i njene više cijene.
Strepnju je dodatno podgrijala vijest iz Nuklearne elektrane Krško (NEK) čija proizvodnja pokriva 16 posto domaćih potreba za električnom energijom. Naime, u noći sa srijede na četvrtak NE Krško je počela smanjivati snagu rada svoga reaktora za 20 posto zbog nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi.
"Riječ je o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštivanja odredbi Okolišne suglasnosti prema kojima dnevna prosječna temperatura rijeke Save na mjestu potpunog miješanja nizvodno od HE Brežice ne smije prelaziti 28 °C, a prosječni dnevni porast temperature ne smije biti veći od 3 °C", priopćili su iz NEK-a.
"NE Krško bi uskoro opet mogo raditi punom snagom"
"To nije ograničenje iz tehnoloških, nego iz ekoloških razloga, odnosno zbog zaštite biookoliša i temperature rijeke Save", kaže energetski stručnjak Ivica Jakić.
Za razliku od nuklearki Paks u Mađarskoj i Cernavodă u Rumunjskoj, koje su proteklih dana bile u velikim problemima zbog pada vodostaja Dunava čijom vodom hlade svoje reaktore, NE Krško ima zračne hladnjake, odnosno tornjeve za hlađenje.
"To znači da ona može raditi s manjim kapacitetom vode iz rijeke Save i tada se hladiti tim hladnjacima putem zraka. No ponavljam, NE Krško nije smanjila svoju snagu za 20 posto zbog neke tehničke opasnosti, nego zbog zaštite okoliša i ne očekujem da će taj režim rada biti dugo na snazi. Sljedećih dana očekuje se nešto kiše i veći priljev vode pa bi uskoro nuklearka opet mogla raditi svojom punom snagom", pojašnjava Jakić.
"Električne energije će biti dovoljno"
Ipak, postavlja se pitanje smanjenja opskrbe električnom energijom. Iz Hrvatske elektroprivrede (HEP) su reagirali odmah nakon obavijesti iz NE Krško o smanjenju radne snage reaktora za 20 posto. Poručili su da bi u slučaju zaustavljanja proizvodnje iz NE Krško osigurali potrebne količine električne energije "angažmanom proizvodnje iz ostalih raspoloživih vlastitih proizvodnih izvora te nabavom preostalih količina električne energije na veleprodajnom tržištu".
Ni energetski stručnjak Jakić ne očekuje probleme u opskrbi.
"Električne energije će na tržištu biti dovoljno zahvaljujući nuklearkama u Francuskoj, a ne zaboravimo da Češka i Slovačka zajedno imaju osam nuklearnih reaktora koji se, kao i NE Krško, hlade zračnim hladnjacima i nisu ovisne o količini rashladne vode iz rijeka ili jezera. Francuska ima prednost u tome što je veći dio od njenih 57 nuklearki na obali i hladi se vodom iz mora i nisu u tom zahtjevnom tretmanu hlađenja rijekom."
Zbog svega toga, Jakić kaže kako ne očekuje niti nestašice niti poskupljenja električne energije, osim ako ne bude špekulativnog povećanja cijena.
"Dobavljač ne može reći Joj mi sad nemamo struje..."
Jakić podsjeća kako Hrvatska uvozi dosta električne energije iz Bosne i Hercegovine, većinom iz tamošnjih termoelektrana Kaknja i Tuzle te termoelektrane Stanari u Republici Srpskoj koje rade punim kapacitetom.
Napominje i da se električna energija kupuje u futuresima, odnosno ugovorima o kupnji ili prodaji energenta po unaprijed dogovorenoj cijeni.
"Tada je njen dobavljač obvezan isporučiti je bez obzira na to gdje će je nabaviti. HEP ugovora nabavu električne energije pet do sedam godina unaprijed i ona biva kupljena po fiksnoj cijeni u tom gtrenutku i uz fiksne isporuke. To znači da vam dobavljač tada ne može reći: Joj, mi sad nemamo struje", kažeJakić.
Tomu dodaje kako HEP uvijek kupuje garantiranu električnu energiju što znači da mu dobavljač mora jamčiti isporuku kupljene struje.
"U suprotnom slijede veliki penali i odštete pa ako dobavljač ne može isporučiti ugovorenu električnu energiju, HEP ima pravo kupiti je bilo gdje na tržištu i po bilo kojoj cijeni, a ovaj mu dobavljač mora to platiti. S te strane, HEP to dobro radi. Osim toga, HEP nije jedini dobavljač u Hrvatskoj. Ima ih još nekoliko, pa ne očekujem poremećaje u snabdijevanju električne energije", rekao nam je energetski stručnjak Ivica Jakić.
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