Vladine mjere: Cijene struje ostaju iste, novi paket vrijedi 260 milijuna eura

Za ugrožene kupce energenata, otprilike oko 130.000 njih, vlada je predvidjela vaučere od 70 eura mjesečno koji će se moći iskoristiti za podmirenje troškova struje, plina ili toplinske energije. Ova mjera vrijedi šest mjeseci i ukupne je vrijednosti skoro 55 milijuna eura, a pored toga u vladin paket je uključena i naknada za troškove energije pružateljima socijalnih usluga, kao i povećanje popusta za ogrjevno drvo kod Hrvatskih šuma s pet na 20 posto za 60.000 kućanstava.