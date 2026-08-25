"U SKLADU SA ZAKONOM"
HEP uvodi novosti za kupce plina: Evo što se mijenja
Kupci plina, čiji je opskrbljivač donedavno bio HEP Plin, ovih će dana na kućne će adrese dobiti račune za utrošeni plin za mjesec srpanj od novoosnovanog društva HEP Opskrba plinom.
Oglas
Prema priopćenju novoosnovanog društva, u skladu sa zakonskim obvezama u vezi s organizacijom plinskog sektora, provedena je statusna podjela društva HEP-Plin te je osnovano novo društvo HEP Opskrba plinom. Novo društvo preuzelo je djelatnost opskrbe plinom, uključujući javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu plinom.
Društvo HEP Plin nastavlja obavljati djelatnost operatora distribucijskog sustava. To znači da je i dalje nadležno za distribucijsku mrežu, priključke, očitanje i zamjenu brojila te otklanjanje kvarova.
U priopćenju se ističe da postojeći ugovori o opskrbi vrijede i nadalje, samo su slijedom zakonskih odredbi automatski preneseni na novog opskrbljivača. Nije, navodi se, potrebno potpisivati nove ugovore ili anekse postojećim ugovorima. Također i cijene, tarifni modeli i uvjeti opskrbe ostaju nepromijenjeni.
Isti ostaju i dosadašnji kontakti za podršku, prodaju i reklamacije kupaca. S druge strane, s obzirom da je riječ o novom društvu, novi računi se plaćaju na novi IBAN HEP Opskrbe plinom.
Dakle, zbog promjene opskrbljivača građani ne trebaju poduzimati nikakve aktivnosti te opskrba plinom kupaca ostaje sigurna i kontinuirana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas