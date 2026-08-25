HEP uvodi novosti za kupce plina: Evo što se mijenja

U priopćenju se ističe da postojeći ugovori o opskrbi vrijede i nadalje, samo su slijedom zakonskih odredbi automatski preneseni na novog opskrbljivača. Nije, navodi se, potrebno potpisivati nove ugovore ili anekse postojećim ugovorima. Također i cijene, tarifni modeli i uvjeti opskrbe ostaju nepromijenjeni.