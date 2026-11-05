ŠESTI NASTAVAK SERIJALA
Riječki Tajni agenti snimili novi film. "Dosad su spašavali svijet, sada bi spasili vlastiti libido"
Pisali smo proljetos o amaterskim, niskobudžetnim i posve nestereotipnim filmovima iz serijala Tajni agent 010 koji s velikom ljubavlju i kreativnim žarom nastaju u realizaciji neprofitne udruge Spirit iz Rijeke.
Ovi otkačeni i ni po čemu stereotipni filmovi posebni su po tome što u njima glavne uloge igraju mlade osobe s invaliditetom i tjeslesnim teškoćama, dok se u epizodnim ulogama pojavljuju poznati glumci i javne osobe popuit Gorana Navojca, Enisa Bešlagića, Mile Kekina, Krešimira Mišaka, Asima Ugljena, Dražena Turine Šajete, Marija Kovača i drugih.
Ideja je planula, a potom se i razbuktala nakon što su prije desetak godina Denis Pilepić Pille i Helga Paškvan iz udruge Spirit održali filmsku radionicu u Ekonomskoj školi u Rijeci u razredu s učenicima s tjelesnim teškoćama. Neki od njih potom su izrazili želju stvarati svoje filmove pa je malo-pomalo snimljeno pet nastavaka akcijsko-komičnog serijala Tajni agent 010 (dvije nule sa strane predstavljaju kotače invalidskih kolica a broj 1 u sredini osobu u njima, nap.a.) koji su dosad prikazani u Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Puli, Krku, Splitu, Novom Sadu, Kotoru i Prištini.
"Što vrijedi spašen svijet ako nemaš s kim na spoj?"
Nedavno su snimili i šesti film u nizu. No ovoga puta, kako nam kaže voditelj projekta i redatelj Denis Pilepić Pille, riječki Tajni agenti su nakon špijunskih zavjera, opasnih protivnika i spašavanja svijeta u prvih pet filmova, sada odlučili učiniti nešto i za vlastito zadovoljstvo i snimiti - erotsku komediju. Jer, kako kažu, što vrijedi spašen svijet ako u njemu nemaš s kim na spoj.
"Do promjene smjera došlo je na jednoj od naših glumačkih vježbi kada su rekli kako im je dosta spašavanja svijeta i da žele novu temu. Kad sam pitao što ćemo sad, rekli su u šali: pornić. Potom sam zbunjeno predložio erotski triler, što su nevoljko prihvatili", kazao nam je Pilepić.
Devet i pol dejtova
Tako je nastao "Devet i pol dejtova", šesti film serijala Tajni agent 010 kojim nastavljaju prekrajati poznate filmske naslove - neki od dosadašnjih su Apokalipsa WOW, Bilo 010 u Americi, Trubač uvijek trubi parput... - a za ovaj nastavak poslužio im je film Devet i pol tjedana.
"Novi film vodi ih na teren na kojem agentske vještine nisu jamstvo uspjeha. Kako nekome prići, prepoznati što želi i ustanoviti želite li uopće isto? Samopouzdanja ne nedostaje, ali između zavodničkog plana i njegove realizacije svašta može poći ukrivo. Pogotovo kad se u ljubavne operacije umiješaju špijunski poslovi jer radnju ipak drži i zagonetka o nestalim dokumentima, skrivenima u... Ma ne smijem odati čemu", natuknuo je Pilepić radnju novog filma.
"Flert nije lagan u pratnji roditelja ili asistenta"
Mladi glumci s invaliditetom, okupljeni oko udruge Spirit, svoje likove već godinama grade iz vlastitih karaktera, uz često apsurdni humor, improvizaciju i poigravanje filmskim žanrovima. Ovoga puta na red su došli privlačnost, ljubavne nespretnosti i seksualnost.
"Muči ih ono što muči i svakoga malo sramežljivijeg, samo što je njima sve dodatno komplicirano. Za izlazak često treba organizirati podršku, a onda s tobom ide i "advokat" - roditelj ili asistent. A nije baš lako započeti flert uz pratnju. Prilika za upoznavanje izvan kruga vlastitih udruga nema mnogo, a kada se dogode, treba preći i preko tuđih predrasuda i vlastite nesigurnosti. Jednostavno smo poželjeli javno progovoriti o svemu tome na naš način“, objašnjava Pilepić.
I glazba je uvijek bila važan dio njihovih filmova. Za prethodne svoju su im glazbu ustupili Gustafi, grupa Metak, Darko Rundek i drugi, a ovoga puta u filmu su pjesme s albuma Govor tijela grupe Boa iz 1983. godine. Osim toga, nakon prijašnjih gostovanja poznatih faca u epizodnim ulogama ovoga puta, kaže Pilepić, u filmu imaju goste iz Londona, Berlina i Finske te nekoliko domaćih iznenađenja čija imena zasad čuvaju kao agentsku tajnu.
Premijera u Rijeci, potom projekcije u Zagrebu i Karlovcu
A tu će tajnu prva moći otkriti riječka publika jer će premijera filma Devet i pol dejtova biti održana 16. i 17. studenoga u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku kao dio Sixxx packa, dvodnevnog programa u kojemu će biti prikazano svih šest nastavaka serijala Tajni agent 010.
"Ulaz je slobodan, a donacije su po želji", poručuju iz udruge Spirit dodajući kako se mjesto u dvorani može rezervirati i sve ostale informacije naći na njihovim mrežnim stranicama OVDJE.
A nakon premijere u Rijeci slijede gostovanja u Zagrebu i Karlovcu.
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