Riječki Tajni agenti snimili novi film. "Dosad su spašavali svijet, sada bi spasili vlastiti libido"

Ideja je planula, a potom se i razbuktala nakon što su prije desetak godina Denis Pilepić Pille i Helga Paškvan iz udruge Spirit održali filmsku radionicu u Ekonomskoj školi u Rijeci u razredu s učenicima s tjelesnim teškoćama. Neki od njih potom su izrazili želju stvarati svoje filmove pa je malo-pomalo snimljeno pet nastavaka akcijsko-komičnog serijala Tajni agent 010 (dvije nule sa strane predstavljaju kotače invalidskih kolica a broj 1 u sredini osobu u njima, nap.a.) koji su dosad prikazani u Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Puli, Krku, Splitu, Novom Sadu, Kotoru i Prištini.