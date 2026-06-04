Susret 'Tajnih agenata 010' i Vatrenih: S Modrićem i Kovačićem razmijenili autograme i dobili dresove

"Dora je razmijenila autograme i s Mateom Kovačićem, koji je posebno pohvalio njezinu sportsku karijeru. Osim filmske, ona je dugo godina gradila i boćarsku karijeru, baš kao i glavni Agent Dorian Matić, a iza sebe već ima dvadesetak osvojenih medalja. Mateo se iskreno razveselio tom podatku, a Dora mu je poželjela da se i on vrati sa zlatom", dodao je Pilepić zahvalivši svima koji su pomogli da do ovog susreta dođe.