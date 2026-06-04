DRUŽENJE U RIJECI
Susret 'Tajnih agenata 010' i Vatrenih: S Modrićem i Kovačićem razmijenili autograme i dobili dresove
Nedavno smo objavili priču o inkluzivnom filmskom projektu riječke udruge Spirit i njenih voditelja Denisa Pilepića Pilleta i Helge Paškvan pod nazivom Tajni agent 010.
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Riječ je o pet dosad snimljenih niskobudžetnih akcijskih komedija u kojima glume osobe s invaliditetom i tjelesnim teškoćama. Četvoro glavnih glumaca Dora Brnić, Tea Superina, Dorian Matić i Toni Lesica zvijezde su tih filmova u kojima su u epizodnim ulogama nastupila i poznata glumačka i estradna lica: Goran Navojec, Enis Bešlagić, Mile Kekin, Krešimir Mišak, Asim Ugljen, Dražen Turina Šajeta i Mario Kovač.
U četvrtak se troje glumaca iz serijala Tajni agent 010, nažalost bez Doriana Matića, u riječkom hotelu Hilton susrelo s glavnim zvijezdama hrvatske nogometne reprezentacije koja se u Rijeci priprema za Svjetsko prvenstvo - Lukom Modrićem i Mateom Kovačićem.
Poželjeli im da se vrate sa zlatom
Razmijenili su autograme, a od Modrića i Kovačića dobili njihove reprezentativne dresove.
"Glavnu diplomatsko-špijunsku ulogu ovoga puta odigrala je Dora, femme fatale iz filma, koja je od Luke Modrića dobila potpis na svoju loptu, a njemu je za uspomenu uručila majicu Agent 010", izvijestio nas je Denis Pilepić iz udruge Spirit.
"Dora je razmijenila autograme i s Mateom Kovačićem, koji je posebno pohvalio njezinu sportsku karijeru. Osim filmske, ona je dugo godina gradila i boćarsku karijeru, baš kao i glavni Agent Dorian Matić, a iza sebe već ima dvadesetak osvojenih medalja. Mateo se iskreno razveselio tom podatku, a Dora mu je poželjela da se i on vrati sa zlatom", dodao je Pilepić zahvalivši svima koji su pomogli da do ovog susreta dođe.
Tvrdoglavo dobra energija s obje strane
"Svi su se na kraju slikali za uspomenu u veseloj atmosferi, a mi smo dobili još jednu lijepu priču o susretu sporta, filma i jedne tvrdoglavo dobre energije, koja ih čini sličnima, iako su na potpuno različitim polaznim postavkama", naglasio je Pilepić.
Fotografije ovog veselog susreta preuzeli smo s Facebook stranice Agent 010.
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