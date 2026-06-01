NOVI PRAVILNIK
Stiglo gotovo 1.700 novih zahtjeva za osobnog asistenta, omogućena i 24-satna podrška
Novim pravilima procjena potrebe za osobnim asistentom više će se temeljiti ne samo na stupnju invaliditeta i zdravstvenom stanju, nego i na stvarnim životnim, obiteljskim i socijalnim okolnostima korisnika.
Od 6. lipnja na snagu stupa novi Pravilnik o osobnoj asistenciji kojim se provodi odluka Ustavnog suda iz prosinca prošle godine.
Jedna od najvažnijih novosti jest mogućnost ostvarivanja usluge osobne asistencije do 24 sata dnevno. Pravo više nije vezano uz dob korisnika, a mogu ga ostvariti i osobe čiji roditelji ili članovi obitelji imaju status njegovatelja.
Od kraja prosinca Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zaprimilo je čak 1.685 novih zahtjeva za osobnog asistenta. Od toga je 569 zahtjeva podneseno temeljem odluke Ustavnog suda, koji je dio Zakona o osobnoj asistenciji proglasio nepravednim prema pojedinim skupinama osoba s invaliditetom, piše Ljerka Bratonja Martinović u Novom listu.
Stiže i novi Zakon o osobnoj asistenciji
Više od polovice tih novih zahtjeva odnosi se na djecu mlađu od 18 godina, koja prema dosadašnjim pravilima nisu mogla ostvariti pravo na osobnog asistenta. Zabilježena su i 232 zahtjeva odraslih osoba čiji roditelji imaju status njegovatelja.
Tijekom javnog savjetovanja pristigla su 332 komentara na pravilnik, a prihvaćeno ih je 47. U Ministarstvu navode da su mnogi prijedlozi bili sadržajno isti ili su se ponavljali.
Istodobno se najavljuju i izmjene Zakona o osobnoj asistenciji kroz posebnu radnu skupinu koja bi trebala dodatno unaprijediti sustav. Jedan od najvećih izazova ostaje nedostatak osobnih asistenata, a pružatelji usluga upozoravaju da je za privlačenje novih radnika nužno povećati plaće, budući da mnogi za ovaj zahtjevan posao danas primaju tek minimalac.
