U Rijeci snimaju nevjerojatne filmove. Navojec, Bešlagić i drugi su epizodisti, a Dora, Tea, Dorian i Toni akcijski junaci

"Glavni likovi u našim filmovima, najčešće je to Dorian iako nema stroge podjele - svi su oni tajni agenti - voze automobile, avione, jašu konje... Jasno je da oni to inače ne mogu, ali postigli smo to montažom i nekim specijalnim efektima. Zato je film fikcija i u njemu je sve moguće. No neke scene nismo mogli montirati pa smo morali improvizirati. Tako je u jednoj sceni našeg glumca otac pridržavao dok je sjedio na konju, a ja sam kameru držao nekako postrance kako se ne bi vidjelo da ga tata drži iza. Njima je to fora jer se nađu u situacijama za koje nisu ni sanjali da bi se u njima mogli naći. I uvijek nastojimo da scene budu duhovite, da se film može gledati s pažnjom", objašnjava naš sugovornik.