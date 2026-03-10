Dogradonačelnica Koprivnice i SDP-ovka Ksenija Ostriž obratila se javnosti nakon što ju je HDZ jutros pozvao da odstupi s dužnosti jer je vozila pijana.
“Imam potrebu obratiti se javnosti i ispričati vam se za pogrešnu odluku koju sam donijela 29. studenog lani, kada sam, nakon koncerta Zdravka Čolića, nesmotreno sjela za volan nakon nekoliko čaša muškata, prenosi Danica.hr.
Tijekom povratka kući u 030 sati zaustavila me rutinska prometna kontrola te mi je utvrđen prekršaj zbog 0,9 promila. Iskreno mi je žao i doista nema opravdanja za sjedanje za volan nakon konzumacije alkohola:
Takvo ponašanje mi ne priliči, ovo mi je prvi prometni prekršaj u životu. Danas sam se odazvala Prekršajnom sudu gdje mi je utvrđena novčana kazna koju sam podmirila.
Svim sugrađankama i sugrađanima želim se još jednom ispričati, i osobno, ali i kao zamjenica gradonačelnika”, naglasila je zamjenica koprivničkoga gradonačelnika.
Iz njezina priopćenja može se zaključiti kako ne namjerava dati ostavku i udovoljiti željama lokalnog HDZ-a.
