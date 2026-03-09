novi zakon
Velike promjene za kredite: Nema više prebacivanja primanja, uvodi se "pravo na zaborav" za jednu skupinu
Ministarstvo financija predstavilo je novi Zakon o potrošačkim kreditima koji bi, ako bude usvojen do kraja godine, trebao donijeti stroža pravila za banke i kreditne institucije te veću zaštitu građana pri zaduživanju. Novim pravilima uvode se jasniji uvjeti kreditiranja, stroža kontrola oglašavanja kredita i dodatne mjere protiv prezaduženosti
Zakon je predstavio državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, istaknuvši da je riječ o nastavku mjera koje Vlada posljednjih godina provodi kako bi se ojačala zaštita potrošača u financijskom sustavu.
Stroža pravila za oglašavanje kredita
Jedna od važnijih promjena odnosi se na način oglašavanja kredita. Banke i kreditne institucije više neće smjeti reklamirati kredite kao jednostavno rješenje financijskih problema.
U svakom oglasu morat će jasno biti naznačeno da zaduživanje ima trošak, a zabranjuju se i poruke koje bi građane mogle dovesti u zabludu.
Poseban naglasak stavlja se na brze i kratkoročne kredite, osobito one s rokom otplate od oko tri mjeseca, koji će ubuduće biti pod strožim nadzorom.
Jasnije informacije prije potpisivanja ugovora
Novi zakon uvodi i obvezu jasnog informiranja građana već u početnoj fazi pregovora s bankom. To znači da će potrošači već pri prvom kontaktu s bankom morati dobiti ključne informacije o uvjetima kreditiranja, piše tportal.
Cilj je, kako ističu u Ministarstvu financija, spriječiti situacije u kojima građani tek nakon potpisivanja ugovora shvate stvarne troškove kredita.
Istodobno se uvode i stroži kriteriji procjene kreditne sposobnosti.
„Uvode se i stroži zakoni kreditiranja kojemu nije namjena onemogućiti kredite već u ovom dijelu nastojimo izbjeći situaciju u kojoj bi nekome bio odobren kredit, a on nije u stanju taj kredit otplaćivati. Time smanjujemo rizik prezaduženosti potrošača“, rekao je Bule.
‘Pravo na zaborav’ za bivše onkološke bolesnike
Novost je i uvođenje takozvanog „prava na zaborav“ za bivše onkološke bolesnike. To znači da prilikom procjene kreditne sposobnosti ili ugovaranja osiguranja njihova ranija bolest ne smije automatski biti otegotna okolnost.
Uz to, bankama će biti zabranjeno uvjetovati odobravanje kredita dodatnim uslugama, primjerice zahtjevom da klijent prebaci primanja u tu banku.
Besplatno savjetovanje o dugovima
Novi zakon predviđa i uvođenje sustava besplatnog savjetovanja o dugovima. Građani će, u suradnji s Financijskom agencijom, moći dobiti savjet o svojoj financijskoj situaciji prije nego što se suoče s ozbiljnim problemima s otplatom kredita.
Cilj je reagirati već pri prvim znakovima prezaduženosti i pomoći građanima da izbjegnu financijske poteškoće ili barem smanje njihove posljedice.
„Želimo tržište na kojem vlada fer odnos između vjerovnika i potrošača“, poručio je Bule.
Promjene i u poreznim pravilima
Na istoj konferenciji predstavljene su i izmjene Pravilnika o porezu na dobit. One uvode model takozvanog „dvostrukog troška“ za sponzorstva u sportu, kulturi i obrazovanju.
Poduzetnici će takva sponzorstva moći priznati kao poslovni rashod, ali i dodatno umanjiti poreznu osnovicu, čime država želi potaknuti veća privatna ulaganja u društveno korisne projekte.
