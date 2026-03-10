U našem susjedstvu se skriva pravi europski biser, osvaja na prvi pogled

AFP/JURE MAKOVEC

U društvu poznatih europskih tvrđava iz Njemačke, Španjolske, Francuske i Portugala, u izboru časopisa Harper's Bazaar našao se i Predjamski dvorac u Sloveniji. On je jedan od najneobičnijih dvoraca u Europi.

Slovenski dvorac ističe se zbog svoje jedinstvene lokacije i fascinantne povijesti. Smješten je u otvoru ogromne špilje uklesane u liticu visoku 123 metra, što daje dojam da je doslovno izrastao iz stijene.

Također je posebno zanimljiva mreža skrivenih tunela koji su stanovnicima omogućavali pronalaženje tajnih izlaza, donošenje zaliha ili bijeg tijekom opsade. Upravo je ta jedinstvena kombinacija špiljske i srednjovjekovne arhitekture inspirirala pisce poput Georgea R. R. Martina da stvore tvrđave u seriji Igra prijestolja.

I premda je vanjski dio dvorca vrlo impresivan, Harper's Bazaar navodi da je unutrašnjost mnogo jednostavnija nego što posjetitelji često očekuju. Zato mnogi kombiniraju obilazak s posjetom obližnjoj Postojnskoj jami.

U društvu europskih ljepotica

Harper's Bazaar ga je uvrstio među dvorce kao što su:

Neuschwanstein (Njemačka)

Palača Pena (Portugal)

Alhambra (Španjolska)

Dvorac Bran (Rumunjska)

Chambord (Francuska)

Gripsholm (Švedska)

Alcázar iz Segovije (Španjolska)

Chillon (Švicarska)

Svaki od ovih dvoraca priča svoju priču o povijesti, umjetnosti i arhitekturi Europe, ali Predjamski dvorac ističe se jedinstvenom kombinacijom špilje i srednjovjekovne tvrđave, koja osvaja posjetitelje na prvi pogled.