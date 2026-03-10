Digli cijene dopunskog, a nisu obavijestili nikoga: "Moraju platiti razliku"

"Svi osiguranici od navedenog datuma obvezni su plaćati novu cijenu police i podmiriti razliku u cijeni, odnosno takozvani alikvotni dio premije, koji se obračunava od 1. veljače pa do sljedećeg datuma mjesečnog dospijeća. Razlika u cijeni iznimno se obračunava upravo u veljači jer svaka polica ima različiti datum mjesečnog dospijeća, pa se razlika odnosi na razdoblje od početka primjene nove cijene, odnosno od 1. veljače, do datuma dospijeća u veljači. Osiguranici koji imaju ugovorene trajne naloge u bankama upućuju se da kontaktiraju svoju banku radi korekcije iznosa mjesečne rate. Prije toga mogu kontaktirati HZZO kako bi dobili nove upute za plaćanje", navodi HZZO.