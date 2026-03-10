Drama u Volkswagenu: Ukida se 50.000 radnih mjesta

Godine 2015. otkriveno je da je Volkswagen ugradio softver u milijune dizelskih vozila kako bi varao na testovima emisija štetnih plinova, čime su automobili tijekom testiranja izgledali znatno čišći nego što su to bili u stvarnim uvjetima vožnje. Taj je skandal izbrisao milijarde eura tržišne vrijednosti kompanije, potaknuo kaznene postupke i koncern na kraju stajao više od 30 milijardi eura kroz kazne, nagodbe i opozive vozila diljem svijeta.