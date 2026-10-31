"za pravedniju Hrvatsku sutra"
Skup podrške gradonačelniku Viktoru Šimuniću u Oroslavju: "Istina će kad tad isplivati na vidjelo"
U Oroslavju je u subotu održan skup podrške gradonačelniku Viktoru Šimuniću, dva tjedna nakon što je Uskok pokrenuo istragu protiv njega, a stotinjak okupljenih građana simbolično je upalilo svjećice 'za sve žrtve korupcije', uz poruku da će se boriti za istinu.
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Građani, okupljeni u Facebook grupi „Građani uz Viktora Šimunića”, organizirali su skup podrške pod sloganom „Uz Viktora danas, za pravedniju Hrvatsku sutra”, na koje su ponijeli transparente.
Pridružio im se i gradonačelnik Šimunić, koji je novinarima odgovorio da nije organizator, nego je otvorio svoje dvorište kad je vidio što se organizira.
„Ljudi su očito shvatili da nisu pravila za sve ista i da postoje nejednakosti u našem društvu i zato su došli tu. Istina će kad tad isplivati na vidjelo”, poručio je.
Odgovarajući na pitanje o Uskoku i istrazi, rekao je da o tome ne želi govoriti te da je istraga nejavna, na što su ga upozorili njegovi odvjetnici.
„Zašto se bosti? Od danas ujutro je objavljeno da će policija snimati ovaj skup. Grad Oroslavje i okolica, prema informacijama ljudi koji dolaze ovdje, kažu da je četiri, pet patrola oko Oroslavja. Zbog čega?”, navodi Šimunić.
Ponovio je da "nikad ni od koga nije primio ni jedan cent, euro ili uslugu".
„I nikad nisam nikoga natjerao, rekao da prekrši bilo pravilnik, bilo zakon, bilo koji zakon. I mogu pogledati svakoga u oči i to ponoviti koliko god put bude trebalo, a vrijeme će pokazati da je to istina”, poručio je Šimunić.
Organizator skupa Goran Bivol istaknuo je da se "istina ne može zaplijeniti" i da je Šimunić tek zadnji u nizu zviždača te da ovaj skup ima širu simboliku.
„Taj skup simbolizira i skup za sve ostale zviždače, sve ostale Hrvate, sve ostale patriote, koje je korupcija na zgazila i pregazila”, pojasnio je Bivol.
Osim Šimunića, pokrenuta je istraga i protiv još troje ljudi te dviju tvrtki zbog sumnje na pogodovanje pri dodjeli poslova za Advent u Oroslavju 2024.
Sumnja se da su tvrtke dobile poslove najma klizališta te kućica i opreme vrijedne ukupno 46.116. eura, bez propisanih postupka nabave.
Šimunić je odbacio takve sumnje te je tvrdio da su postupci protiv njega povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u financiranju sportskih saveza, što je Uskok bio odbacio.
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