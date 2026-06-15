Ponovno se oglasio
Viktor Šimunić: Iza mene ne stoji mašinerija i zato vam 100 puta hvala!
Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić ponovno se oglasio na društvenim mrežama i zahvalio građanima na podršci.
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"IZA MENE NE STOJI MAŠINERIJA I ZATO VAM 100 PUTA HVALA!
Znal sam da ne bude lako, ali nisam ni jednom posumnjal da radim dobru stvar za ovu zemlju.
A to ste vjerujem prepoznali i vi.
I stalno sam govoril - narod nije ni slijep ni glup. Dobro vidi kaj se događa.
Ono u kaj isto vjerujem je da među nama ima na stotine Viktora Šimunića i da nisam sam. Možda sam prvi zdigel glas i krenul, ali sad znam da nisam jedini.
I to je dobro jer nam upravo to i treba.
Ljudi dragi - od srca vam hvala!", napisao je Viktor Šimunić na Facebooku.
Podsjetimo, Viktoru Šimuniću po nalogu USKOK-a pretraženi su dom i ured te su mu oduzeti uređaji i dokumentacija. Dan kasnije vraćeni su mu mobiteli, a Šimunić je poručio da će i dalje raditi to što je započeo.
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