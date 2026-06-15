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Ponovno se oglasio

Viktor Šimunić: Iza mene ne stoji mašinerija i zato vam 100 puta hvala!

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N1 Info
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15. lip. 2026. 13:45
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10.06.2026., Oroslavje - Gradonacelnik Oroslavja Viktor Simunic izlazi iz kuce nakon sto mu je USKOK izuzeo dokumentaciju i racunalnu opremu. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić ponovno se oglasio na društvenim mrežama i zahvalio građanima na podršci.

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"IZA MENE NE STOJI MAŠINERIJA I ZATO VAM 100 PUTA HVALA!

Znal sam da ne bude lako, ali nisam ni jednom posumnjal da radim dobru stvar za ovu zemlju.

A to ste vjerujem prepoznali i vi.

I stalno sam govoril - narod nije ni slijep ni glup. Dobro vidi kaj se događa.

Ono u kaj isto vjerujem je da među nama ima na stotine Viktora Šimunića i da nisam sam. Možda sam prvi zdigel glas i krenul, ali sad znam da nisam jedini.

I to je dobro jer nam upravo to i treba.

Ljudi dragi - od srca vam hvala!", napisao je Viktor Šimunić na Facebooku.

Podsjetimo, Viktoru Šimuniću po nalogu USKOK-a pretraženi su dom i ured te su mu oduzeti uređaji i dokumentacija. Dan kasnije vraćeni su mu mobiteli, a Šimunić je poručio da će i dalje raditi to što je započeo.

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dorh oroslavje uskok viktor šimunić

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