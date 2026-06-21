Detalji o financijama
Šimunić objavio nove račune: "Hrvatski hokejski savez dodijelio jednoj tvrtki više od 620.000 eura"
Viktor Šimunić ponovno je na Facebooku iznio detalje o financijama jedne sportske organizacije. Ovoga puta osvrnuo se na Hrvatski hokejski savez, navodeći da je više od 620.000 eura dodijeljeno izravno jednoj tvrtki.
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Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:
"IMPERIJA UZVRAĆA UDARAC, ALI NE MISLIM STATI - EVO NOVIH PODATAKA!
Sad bi mogla krenuti faza gdje se pojavljuju vijesti da sam sa 14 godina potegnul neku curu za kečku na nastavi i potajno zapalil cigaretu iza osnovne škole.
Pustite veliki investicijski ciklus i milijunske financijske omotnice koje smo od 2021. dopeljali u Oroslavje. Ma to je nevažno.
Treba ovima koji talasaju upasti u hižu, a one koji čuvaju sustav, e njih treba zbrinuti. Jer da ih pritisnemo dok su na funkcijama, tko zna kaj bi sve moglo izaći van, zar ne?
Banana država je zapravo relativiziranje. Mi smo loši, ali gledajte i on je maznul.
E gospodo nisam. I bil bi lud da nastavim pisati nakon tih optužbi.
Ali ima onih koji godinama mažnjavaju, i nikom ništa. Pa nije vrag da su toliko jaki, moćni i umreženi, i da im se ne može ništa?
Evo, primjerice Hrvatski hokejski savez.
Više od 620.000 € dodijelili su jednoj tvrtki izravno. Ako se na taj način mogu dijeliti javni novci, čemu onda uopće postoje različiti kontrolni mehanizmi poput javne nabave?
Hej! To je nekada bilo preko 4 MILIJUNA KUNA!
Najmanje 5 velikih ugovora dodijeljeno je izravno.
Više od 28.000 € podignuto je na bankomatima! Molim vlasnike firmi da sami kažu koliko je tek ovo nevjerojatan podatak i vade li oni keš za svoje poslovanje.
Imamo slučaj da su se stotine tisuća eura javnog novca slile za financiranje ovog saveza, a onda imamo dalje "šum u komunikaciji" kod dodjele istih novaca.
I evo moje pitanje za kraj: Tko je i temeljem kojeg postupka odlučio kome će se dodijeliti poslovi vrijedni stotine tisuća eura javnog novca?
Jer ovo pitanje, čini se, toliko je jako i moćno da trese neke strukture koje su 35 godina uživale u svojim privilegijama, a koje je možda cijelo ovo vrijeme plaćao hrvatski porezni obveznik", napisao je Viktor Šimunić na Facebooku.
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