"NISAM ZEL NIJEDNU KUNU"
Šimunić se oglasio nakon USKOK-ove istrage: "Drznul sam se neke moćne ljude prozivati imenom i prezimenom"
Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić, protiv kojeg je USKOK pokrenuo istragu zbog sumnje na namještanje poslova za Advent 2024. godine, ponovno se oglasio na Facebooku. U podužoj objavi povezao je postupanje istražitelja sa svojim ranijim javnim upozoravanjem na nepravilnosti u trošenju novca u sportskim savezima te poručio da ga istraga neće ušutkati.
"Interesantan slijed događaja dovel je do ove situacije", napisao je Šimunić na početku objave.
"Drznul sam se neke moćne ljude prozivati"
Gradonačelnik tvrdi da su pritisci na njega počeli nakon što je javno upozorio na nepravilnosti u financiranju sportskih saveza.
"U 8 sportskih saveza ove godine se upada nakon kaj se javno izašlo, crno na bijelo, s time gdje cure novci. I to ozbiljni novci. Drznul sam se neke moćne ljude prozivati imenom i prezimenom. I onda su odstupili s pozicija i neka gospoda predsjednici i tajnici. A već tad se krenulo s jakim pritiscima i napadima", naveo je.
Viktor Šimunić je potom doveo u pitanje razmjernost postupanja institucija prema njemu u usporedbi s drugim slučajevima navodnih nepravilnosti i korupcije.
"U međuvremenu, krade se na sve strane. I javne firme, i malo malo pa netko od moćnika završi u medijskim natpisima, i to SVAKODNEVNO. Ne znam ni za jednoga od njih da su im upali u 06 ujutro u obiteljski dom i da su roditeljima oduzeli mobitele", napisao je.
Dodao je da ni nakon toga nije odustao od javnog istupanja.
"Nisam zel ni jednu kunu, ni jedan cent i ni jedan euro javnog novca"
Gradonačelnik Oroslavja naglašava da je od početka mandata javno iznosio podatke o troškovima gradskih projekata i radova.
"Od prvog dana, ali od zaista prvog dana, postoji dokumentirano da sam iznosil apsolutno sve troškove onoga što se u gradu dešava. Materijala imate more, pogledajte mjesečne izvještaje, doslovno sam u cent govoril o radovima i svemu kaj se događa", poručio je.
Pozvao je građane da sami razmotre okolnosti i slijed događaja koji su prethodili istrazi.
"Ne morate mi vjerovati niti to od ikoga tražim. Samo vas tražim da razmotrite ovaj interesantan slijed događaja i da zaključke donesete sami", napisao je.
Ponovno je odbacio bilo kakvu osobnu financijsku korist od javnog novca.
"Spreman sam boriti se i dalje i javno govoriti o tome i to zato kaj nisam zel ni jednu kunu, ni jedan cent i ni jedan euro javnog novca. Ak me je netko mislil slomiti s ovime mogu mu samo poručiti da je naišel na trdu kost", istaknuo je.
"Ak bum sad zašutel, onda ništa od ovog kaj sam delal nema smisla"
Šimunić se u objavi osvrnuo i na svoja turistička putovanja u Kubu i Sjevernu Koreju, navodeći da je ondje vidio kako izgleda kada ljudi godinama žive pod pritiskom.
"Turistički sam posjetil i Kubu i Sjevernu Koreju. Znam kak izgleda kad ljudi pognu glave kad ih se lomi godinama", napisao je.
Zatim je ponovno usporedio svoj slučaj s postupanjem prema drugim dužnosnicima, sugerirajući da se prema njemu primjenjuju stroži kriteriji.
"Netko more postati državni tajnik, drugi more se nagoditi za opće dobro premda je mažnjaval i priznal to, treći bude dobil nekakvu uvjetnu jer je doslovno pregazil ljude, a onda dojde onaj koji je unaprijed predodređen da mu se kičma slomi da se sustav naplati i za prvog, i za drugog i za trejtog", naveo je.
Poručio je da ne namjerava prestati govoriti o onome što smatra nepravilnostima.
"I ak bum sad zašutel onda komotno morem i spakirati kofere i prejti nekam drugam živet jer onda ništa od ovog kaj sam delal zadnjih 5 godina nema smisla", zaključio je.
Za što USKOK sumnjiči Šimunića?
USKOK je pokrenuo istragu protiv Šimunića i još triju osoba zbog sumnje na pogodovanje pri dodjeli poslova za Advent u Oroslavju 2024. godine. Istragom su obuhvaćene i dvije tvrtke kojima su dodijeljeni poslovi ukupne vrijednosti 46.116 eura.
Uz gradonačelnika, pod istragom su direktorica Turističke zajednice Oroslavja Maja Šijan te poduzetnici Roman Rogović i Tomislav Čavka.
Prema sumnjama USKOK-a, Šimunić je od kolovoza do studenoga 2024., kao gradonačelnik i predsjednik gradske Turističke zajednice, unaprijed dogovorio s dvojicom poduzetnika da će njihove tvrtke dobiti poslove vezane uz organizaciju Adventa.
Istražitelji sumnjaju da je iskoristio svoj položaj kako bi direktorici Turističke zajednice naložio angažiranje tih tvrtki bez propisanog postupka jednostavne nabave.
Tvrtka Pagodromio, koju vodi Tomislav Čavka, dobila je posao najma klizališta vrijedan 27.500 eura, dok je Woodmood Zagorje, tvrtka povezana s Romanom Rogovićem, angažirana za najam adventskih kućica i festivalske opreme za 18.616 eura.
Sumnja na naknadno prikupljanje ponuda
USKOK sumnja da su ponude drugih tvrtki za najam klizališta zatražene tek nakon što je ugovor s Čavkinom tvrtkom već bio potpisan.
Prema navodima istražitelja, Šijan je po Šimunićevu nalogu prihvatila ponudu tvrtke Pagodromio i sklopila ugovor, a potom pribavila druge ponude i uložila ih u dokumentaciju kako bi stvorila privid da je proveden propisani postupak nabave.
Sličan obrazac istražitelji sumnjaju da je primijenjen i kod najma adventskih kućica.
Šijan je, prema USKOK-u, od Šimunića unaprijed dobila podatke o broju i dimenzijama kućica koje je Turistička zajednica trebala unajmiti od Rogovićeve tvrtke. Na temelju tih podataka objavljeni su javni pozivi za korištenje kućica, iako njihov najam još nije bio formalno ugovoren.
Tek nakon sklapanja ugovora s korisnicima kućica zatražena je ponuda Rogovićeve tvrtke te joj je izdana narudžbenica na 18.616 eura.
Riječ je o sumnjama koje se istražuju, a pokretanje istrage ne znači da je utvrđena kaznena odgovornost osumnjičenih.
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