PONOSNA I UPLAŠENA
Majka Viktora Šimunića: Pravda na kraju uvijek pobijedi, samo dugo traje
USKOK je u srijedu upao u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, njemu i njegovim roditeljima oduzeti su mobiteli. Ivanka Šimunić, majka Viktora Šimunića, izjavila je za Index da joj je bilo lakše kad je saznala da ima rak, nego kad su USKOK i policija u ranim jutarnjim satima ušli u njihovu kuću.
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"Da, bilo je 15 do pet. Inače se rano budim. Vidjela sam da netko ulazi u dvorište. Otvorila sam prozor i pitala ih kamo idu. Nisu mi odgovorili nego su produžili prema vratima i počeli lupati. Otvorila sam, pokazali su mi značku i rekli da su tu zbog Viktora", izjavila je Ilku Ćimiću za Index.
Posebno joj je, kaže, bilo stresno kada su joj oduzeli mobitel. "Mobitel mi je sve. U njemu su svi nalazi liječnika, svi mailovi s pretraga i dijagnoza. Molila sam ih da što prije pregledaju taj mobitel i vrate mi ga. Nazvala sam ih nakon pretresa jer mi je trebala medicinska dokumentacija koja se nalazila unutra. Vratili su mi ga dan poslije", istaknula je.
Naglasila je da je njen sin dobivao više prijetnji. Dodaje da je zbog velikog broja poruka podrške koje je primila posljednjih dana osjetila ponos, ali i veliki strah. "Ponosna sam jer je moj sin pošten, a osjećam strah jer vidim kroz što sve prolazi", rekla je.
Smatra da će pravda ipak pobijediti. "Hoće, pravda na kraju uvijek pobijedi. Samo ta pravda ponekad dugo traje", zaključila je Ivanka Šimunić za Index.
USKOK je, podsjetimo, proveo pretrage doma Šimunića i direktorice Turističke zajednice Oroslavja Maje Šijan zbog sumnji u malverzacije povezane s Adventom 2024. godine. Istraga se temelji na prijavama bivših gradskih vijećnika iz redova HDZ-a, HNS-a i SDP-a, koji tvrde da je Šimunić pogodovao poznanicima pri dodjeli poslova vezanih uz organizaciju manifestacije.
Sam Šimunić je nakon pretraga tvrdio da je slučaj povezan s njegovim istupima o korupciji u sportskim savezima, no USKOK i ministar pravosuđa Damir Habijan to su odbacili.
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