Majka Viktora Šimunića: Pravda na kraju uvijek pobijedi, samo dugo traje

Posebno joj je, kaže, bilo stresno kada su joj oduzeli mobitel. "Mobitel mi je sve. U njemu su svi nalazi liječnika, svi mailovi s pretraga i dijagnoza. Molila sam ih da što prije pregledaju taj mobitel i vrate mi ga. Nazvala sam ih nakon pretresa jer mi je trebala medicinska dokumentacija koja se nalazila unutra. Vratili su mi ga dan poslije", istaknula je.