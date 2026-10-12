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Gradonačelnik Oroslavja ispitan u USKOK-u: "Nikad nisam bio mirniji. Znam da nisam uzeo ni centa"
Gradonačelnik Oroslavja nakon ispitivanja u USKOK-u poručio je da se ne smatra odgovornim ni za što, ustvrdio da nikada nije uzeo novac te najavio da će i dalje surađivati s nadležnim institucijama.
Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić danas je ispitan u USKOK-u, a nakon razgovora izjavio je da je spreman surađivati s nadležnim tijelima i da ne smatra da je za išta odgovoran. Na pitanje zbog čega je pozvan na ispitivanje, nije želio ulaziti u pojedinosti slučaja.
"Mislim da cjelokupna javnost već sve zna. Cijeli slučaj je javan i od prvog dana sve je bilo u medijima, tako da mislim da ne treba previše ulaziti u detalje", rekao je za RTL.
Nije želio detaljnije komentirati ni pitanje odnosi li se slučaj na financiranje manifestacija u Oroslavju.
"Kao što sam rekao, ne možemo otkrivati detalje. Mogu vam reći da sam aktivno iznosio svoju obranu i da stojim na raspolaganju apsolutno svima. Kao što sam od prvog dana rekao, mogu svakoga pogledati u oči. Nikad nisam uzeo ni jedan cent i to mogu ponosno reći", poručio je Šimunić.
"Osobno smatram da nisam odgovoran"
Govoreći o angažiranju pojedinih tvrtki za organizaciju koncerata i drugih manifestacija u gradu, Šimunić je ponovio da smatra kako nije odgovoran za ono što se istražuje.
"Ja ću vam ponovno reći, osobno smatram da nisam odgovoran. Ali isto tako želim istaknuti da živimo u državi u kojoj je ove godine USKOK ušao u osam sportskih saveza, u Olimpijski odbor, a nitko nije proživio ono što smo proživjeli moja obitelj i ja", rekao je.
Osvrnuo se i na postupanje prema članovima svoje obitelji tijekom postupanja nadležnih tijela.
"Nisam čuo da su ikome uzimali mobitele roditelja, a da se nakon toga ništa nije događalo. Ali očito je problem kada se u današnjoj Hrvatskoj pita na što se troši javni novac", ustvrdio je.
Potvrdio je da mu mobitel još nije vraćen, dok je službeno računalo dobio natrag nakon što je zatražio povrat zbog nemogućnosti obavljanja posla.
"Moj mobitel i dalje nije vraćen. Vratili su mi službeno računalo jer sam to tražio. Zamolio sam ih jer mi je bio onemogućen rad", objasnio je.
"Ispitivanje trajalo 45 minuta"
Šimunić je rekao da je ispitivanje u USKOK-u trajalo približno 45 minuta, a tijekom davanja obrane uz njega je bila odvjetnica.
Na pitanje je li dobio informaciju o tome hoće li protiv njega biti pokrenut postupak, odgovorio je da zasad ne zna što će uslijediti.
"Zapravo se još ništa ne zna. Ali, kao što sam rekao, od prvog dana stojim na raspolaganju i nemamo što skrivati", kazao je. Dodao je da još nije dobio poziv za novo ispitivanje.
"Nikad nisam bio mirniji zato što znam da nikada nisam uzeo ni centa"
Govoreći o tome kako se osjećao dok je iznosio obranu, rekao je da je bio potpuno smiren.
"Mogu reći da nikad nisam bio mirniji. Zato što znam da nikada nisam uzeo ni centa. Jednostavno, dobar je osjećaj kada nemate što skrivati", poručio je.
Poziv na ispitivanje, kako je naveo, dobio je prije sedam dana. Kaže da se pripremao i za mogućnost da završi u pritvoru.
"Bio sam spreman na sve. Smatram da je to i moja odgovornost kao gradonačelnika. Bio sam spreman i na to da me pritvore jer vidim dokle je sve spremno ići. Moja je odgovornost prema gradu da pripremim sve kako bi stvari mogle funkcionirati", rekao je za RTL.
Istaknuo je da je gradska uprava organizirana tako da može nastaviti raditi i ako on neko vrijeme ne bude mogao obavljati svoje dužnosti.
"Na kraju dana, i proračun za 2027. danas je na savjetovanju. Dakle, mi smo spremni. Mogu samo zahvaliti dobrom timu koji imamo oko sebe i s kojim uporno i dobro radimo", kazao je.
Na pitanje može li Grad Oroslavje neko vrijeme funkcionirati bez njega, odgovorio je kratko: "Vjerujem da bi."
Šefica Turističke zajednice prijavila Šimunića?
USKOK je, prema neslužbenim informacijama lokalnog portala Ni Zagorje malo, donio rješenje o provođenju istrage protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, direktorice gradske Turističke zajednice Maje Šijan i poduzetnika Romana Rogovića. Prema pisanju tog portala, rješenja bi osumnjičenima trebala biti uručena sutra.
Istraga se odnosi na organizaciju Adventa u Oroslavju 2024. godine, a sumnja se da je Šimunić zlorabio položaj i ovlasti kako bi pogodovao Rogoviću, čija je tvrtka Woodmood Zagorje bila angažirana za najam adventskih kućica. USKOK navodno istražuje sumnje da je gradonačelnik direktorici Turističke zajednice sugerirao prihvaćanje Rogovićeve ponude, iako prethodno nije proveden odgovarajući postupak nabave.
Šijan je također danas ispitana u USKOK-u. Njezin odvjetnik Vladimir Terešak potvrdio je da je aktivno iznosila obranu, rekavši: "Govorila je istinu kao i od prvoga dana. Danas je opisala događaj kako se sve stvarno odvijalo vezano uz prijavu, ponudu i ugovor za Advent 2024."
Portal Ni Zagorje malo, pozivajući se na izvor blizak istrazi, objavio je da je Šijan tijekom ispitivanja navodno teretila Šimunića, tvrdeći da joj je upravo on rekao da prihvati ponudu Rogovićeve tvrtke. Sadržaj njezina iskaza zasad nije službeno potvrđen.
Isti portal navodi i da su istražitelji prošlog tjedna razmatrali mogućnost Šimunićeva uhićenja, ali su od toga odustali. Prema neslužbenim informacijama, procijenili su da nemaju dovoljno uvjeta za uhićenje i traženje istražnog zatvora jer nisu prikupili dokaze o mogućem pogodovanju i prilikom organizacije Adventa 2025. godine, koju su također provjeravali. Umjesto toga, odlučeno je da Šimunić bude pozvan na ispitivanje, na koje se danas odazvao. Ni te informacije zasad nisu službeno potvrđene.
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