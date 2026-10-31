Hrvatska je izgubila glazbenu ikonu. Poznato gdje će biti pokopan Mišo Kovač

Popularnima su postale i brojne druge Mišine pjesme: Odvest ću te na vjenčanje, Još i danas teku suze jedne žene, Zali to cvijeće suzama sreće, Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim, Ja ne mogu drugo nego da je ljubim, Ti si pjesma moje duše, Dalmacija u mom oku, Dobra ti večer, mati moja (Split 1980, I. nagrada), Ostala si uvijek ista, Pozdravi mi ženu plave kose, Ja nemam više razloga da živim, Ako me ostaviš, Najljepše su oči moje majke, Bez rastanka suza nema, Slušaj, majko, moju pjesmu, Svi pjevaju, ja ne čujem, Ne mogu da te zaboravim, Samo nas nebo rastavit može...