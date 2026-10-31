pjesme obilježile generacije
Hrvatska je izgubila glazbenu ikonu. Poznato gdje će biti pokopan Mišo Kovač
Legendarni glazbenik i jedan od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih pjevača zabavne glazbe Mate Mišo Kovač umro je u subotu popodne u svom stanu u Podstrani kod Splita. Njegov ispraćaj bit će u Splitu, a pokop u Zagrebu, doznaje se iz krugova splitskih glazbenika.
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Njegove ploče i drugi nosači zvuka sa sveukupnom nakladom većom od 20 milijuna primjeraka najprodavaniji su u domaćoj zabavno-glazbenoj diskografiji u Hrvatskoj, ali i u bivšoj državi.
Mišo Kovač imao je pjesme dalmatinskog i mediteranskog melosa, a tijekom dugogodišnje karijere surađivao je i s klapama. Najpoznatiji je bio sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, no kasnije je također bio vrlo popularan, a na splitskom Poljudu je početkom 1990-ih održao koncert pred 50 tisuća ljudi.
Rodio se u Šibeniku i rastao u istoj ulici u kojoj su živjeli i Vice Vukov te Arsen Dedić. Dok je bio mladić, trenirao je nogomet i bio navijač Hajduka, a sa 16 godina odustaje od sporta i odlučuje se za glazbu.
Snimio je brojne poznate pjesme koje se i danas pjevaju u Hrvatskoj, a neke i s klapama primjerice s Maslinom pjesmu "Noćas ćemo zemlji ko materi reći". Osvajao je mnoštvo nagrada na brojnim festivalima, a na Splitskom je festivalu osvojio prvo mjesto s i danas popularnom pjesmom "Proplakat će zora" koja je prodana u više od 300 tisuća primjeraka.
Popularnima su postale i brojne druge Mišine pjesme: Odvest ću te na vjenčanje, Još i danas teku suze jedne žene, Zali to cvijeće suzama sreće, Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim, Ja ne mogu drugo nego da je ljubim, Ti si pjesma moje duše, Dalmacija u mom oku, Dobra ti večer, mati moja (Split 1980, I. nagrada), Ostala si uvijek ista, Pozdravi mi ženu plave kose, Ja nemam više razloga da živim, Ako me ostaviš, Najljepše su oči moje majke, Bez rastanka suza nema, Slušaj, majko, moju pjesmu, Svi pjevaju, ja ne čujem, Ne mogu da te zaboravim, Samo nas nebo rastavit može...
Mate Mišo Kovač poznat je i po mnogobrojnim, masovno posjećenim koncertima, snimao je duete s hrvatskim pjevačima, a među brojnim nagradama dobio je i Porina za životno djelo 2012..
Davne 1972. godine je glumio sa Radom Šerbedžijom u filmu "Poslijepodne jednog fazana". Zanimljivo je i to da je prihod od prodaje ploče "Proplakat će zora" i s koncerta s Borisom Dvornikom donirao za izgradnju autoceste Zagreb-Split.
Bio je ikona Dalmacije, nogometnog kluba Hajduk i navijačke skupine Torcida.
O Miši Kovaču je objavljen i strip uz tekst pjesme "Dalmacija u mom oku" te "Ostala si uvijek ista" Julija Jelaske.
Njegova pjesma "Poljubi zemlju" je postala neslužbena himna hrvatske vaterpolske reprezentacije. Brojni su pjevači na hrvatskoj, ali i regionalnoj sceni obradili pjesme Miše Kovača.
Kroz svoju gotovo 50-godišnju karijeru osvojio je brojne zlatne, dijamantne i srebrne ploče i festivalske nagrade. Gradsko vijeće grada Šibenika mu je 2007. godine dodijelilo Nagradu grada Šibenika.
Mate Mišo Kovač će biti pokopan u Zagrebu.
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