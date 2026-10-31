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Najveća životna tragedija Miše Kovača: Smrt sina nikad nije prebolio
Legendarni glazbenik i jedan od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih pjevača zabavne glazbe Mate Mišo Kovač umro je u subotu popodne u svom stanu u Podstrani kod Splita. Njegov ispraćaj bit će u Splitu, a pokop u Zagrebu.
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Kako doznaje Slobodna Dalmacija, bit će pokopan na Mirogoju, pokraj sina Edija Kovača, čiju smrt nikad nije prebolio.
Smrt sina bila je jedna od najvećih životnih tragedija Miše Kovača, a bol zbog njegova gubitka nikada nije uspio prebroditi. Edija je dobio u braku s bivšom misicom Anitom Baturinom, no sinova smrt teško je pogodila oboje i naposljetku pridonijela raspadu njihova braka.
Edi Kovač imao je samo 16 godina kada se priključio dragovoljcima Domovinskog rata. Preminuo je 9. travnja 1992. godine u zagrebačkoj bolnici, nakon ranjavanja čije okolnosti nikada nisu do kraja razjašnjene. Mišo je godinama pokušavao doznati što se točno dogodilo njegovu sinu.
O dramatičnim događajima govorio je i u emisiji "Latinica" 1999. godine. Ispričao je da ga je usred noći probudio telefonski poziv te da je odmah posumnjao kako se nešto dogodilo Ediju. Kad mu nije bilo omogućeno da razgovara sa sinom, shvatio je da je situacija ozbiljna.
Posebno ga je pogodilo postupanje policije. Prema njegovu svjedočenju, trojica policajaca došla su u njegov stan oko 2:40 sati i rekla mu da je Edi lakše ranjen. Umjesto jasnih informacija o sinovu stanju, počeli su pretraživati stan i raspitivati se o oružju.
Pravi razmjeri tragedije postali su mu jasni tek kada je stigao u bolnicu. Prisjećajući se susreta sa sinom, Mišo je u "Latinici" opisao trenutke koji su mu zauvijek ostali urezani u pamćenje.
"Uzeo sam mu ruku. Poljubio sam ga u čelo i u prsa i rekao "gotovo je". Tako je i bilo", ispričao je.
Edi je pokopan 13. travnja 1992. na zagrebačkom Mirogoju uz vojne počasti. Mišo je godinama posjećivao njegov grob i palio svijeće za poginule hrvatske branitelje. Govoreći o ratu, žrtvama i oprostu, jednom je prilikom rekao: "Lako je opraštati tuđu djecu".
Gubitak sina ostavio je dubok trag na pjevaču. Nakon tragedije prolazio je kroz teško životno razdoblje, a 1999. godine pokušao je počiniti samoubojstvo. Preživio je zahvaljujući brzoj liječničkoj intervenciji.
O svojoj boli poslije je govorio otvoreno, ne skrivajući koliko mu je bilo teško nastaviti živjeti nakon Edijeve smrti. U tome su mu, kako je isticao, pomogli najbliži, ponajprije kći Ivana i supruga Lidija.
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