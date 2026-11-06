OŠTRE KRITIKE
Šušnjar uzvratio poduzetnicima:"Bave se političkim aktivizmom"
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je poručio u petak da je velik dio poduzetnika već implementirao mjere vezane za isticanje baznih cijena i objavu cjenika, a da pojedinci iz Udruge Glas poduzetnika (UGP) na toj temi pokušavaju graditi svoju političku karijeru.
Odgovarajući na pitanja novinara na marginama ministarskog sastanka inicijative CESEC u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK), Šušnjar se nije složio s tezom novinarke da postoji veliko nezadovoljstvo poduzetnika zbog obveze objavljivanja baznih cijena, rekavši da ih je "jako puno" već implementiralo tu mjeru.
Pritom je zahvalio svim dionicima uključenima u dijalog oko te mjere, između ostalog Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK), Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) i Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP), a što se po njegovim riječima vidi i u realizaciji na terenu. "Velik dio poduzetnika je to implementirao i već istaknuo cijene koje trebaju biti istaknute", ustvrdio je Šušnjar.
UGP je danas na konferenciji za novinare ispred Ministarstva gospodarstva predstavio rezultate analize vezane uz troškove objave cjenika na mrežnim stranicama i objavu baznih cijena, koja se temelji na službenim podacima Eurostata, Porezne uprave i DZS-a te upitniku UGP-a koji je ispunilo 899 poduzetnika. Pritom je 49 posto anketiranih poduzetnika najavilo podizanje cijena, 28 posto reklo da razmišlja o zatvaranju poslovanja, a iznesena je i "konzervativna" procjena da će za oko 86 tisuća poduzetnika te mjere u prvoj godini predstavljati trošak veći od 91 milijun eura.
UGP je i problematizirao zašto Ministarstvo nije objavilo svoju procjenu učinka tih mjera, a upitan o tome, Šušnjar je rekao da se procjene učinka provode za zakone, a ovdje je riječ o mjerama reguliranima pravilnicima.
Naime, pravilnici o isticanju bazne cijene proizvoda i načinu objave cjenika proizvoda nalaze se u javnom savjetovanju do 13. studenog, na snagu bi trebali stupiti četiri dana kasnije. a njima se uspostavlja obveza isticanja baznih cijena prema dva referentna datuma: 2. svibnja 2025. godine za hranu, piće, higijenske potrepštine i proizvode za kućanstvo, te 10. rujna 2026. godine za ostale proizvode, odnosno robe i usluge.
Šušnjar očekuje da će zbog baznih cijena usporiti inflacija
Šušnjar je rekao i da nema odustajanja od najavljenih mjera, dok je za UGP ustvrdio da se, "zaokriven plaštom nekakvog poduzetništva", bavi političkim aktivizmom. "Oni planiraju na ovome graditi svoju političku karijeru, međutim, te karijere su već pokušali ostvariti. Vidljivo je da su oni bili kandidati na određenim listama isključivo oporbenih stranaka. Oni ne predstavljaju reprezentativni uzorak niti je to raspoloženje poduzetnika, obrtnika i gospodarstvenika. Svaki konstruktivan prijedlog i prilog raspravi koju smo vodili smo usvojili", poručio je ministar gospodarstva.
Pozvao je i novinare "da prepoznaju tko istinski želi doprinijeti razvoju kvalitetnih i učinkovitijih propisa, a tko se služi politikanstvom i to koristi u svoje promotivne svrhe radi određenih političkih ambicija". "I to je legitimno, međutim trebamo stvari nazvati pravim imenom. A što se tiče poduzetništva i gospodarstva, tu je napravljen iznimno veliki iskorak, vođeni su konstruktivni razgovori, implementirane su odluke. Ja ne vidim da će tu biti ikakvih problema", izjavio je Šušnjar.
Istaknuo je da su mjere usmjerene na transparentnost cijena i zaštitu potrošača, apostrofirao administrativna i parafiskalna rasterećenja koja je Vlada provela, pa tako i u protekle dvije i pol godine, a spomenuo i da se Hrvatska nalazi "vrlo visoko" na ljestvici Svjetske banke Business Ready, kojom se ocjenjuje investicijska i poduzetnička klima.
Na pitanje novinarke što očekuje od uvođenja baznih cijena u razdoblju od godine dana, Šušnjar je naveo usporavanje inflacije, kao i lakše snalaženje kupaca, koji će moći pratiti kretanje cijena te odlučivati o kupovini ili nekupovini određenih proizvoda.
Od ostalih tema, najavio je da bi sljedećeg tjedna trebalo pojeftiniti gorivo, s obzirom na trend na burzama. "Cijene goriva će pasti. Dopustite da pričekamo još do sutra, burze trebaju odraditi svoj dio, a onda ćemo definirati koliko će to biti. Ali može se očekivati pad svakako", izjavio je Šušnjar.
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