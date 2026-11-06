Šušnjar uzvratio poduzetnicima:"Bave se političkim aktivizmom"

Šušnjar je rekao i da nema odustajanja od najavljenih mjera, dok je za UGP ustvrdio da se, "zaokriven plaštom nekakvog poduzetništva", bavi političkim aktivizmom. "Oni planiraju na ovome graditi svoju političku karijeru, međutim, te karijere su već pokušali ostvariti. Vidljivo je da su oni bili kandidati na određenim listama isključivo oporbenih stranaka. Oni ne predstavljaju reprezentativni uzorak niti je to raspoloženje poduzetnika, obrtnika i gospodarstvenika. Svaki konstruktivan prijedlog i prilog raspravi koju smo vodili smo usvojili", poručio je ministar gospodarstva.