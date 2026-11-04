Inflacija u listopadu porasla na 4,9 posto

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u listopadu 2026. u odnosu na listopad 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,4%, a u odnosu na rujan 2026. (na mjesečnoj razini) više su za 0,3%.