Oglas

PODACI DZS-a

Inflacija u listopadu porasla na 4,9 posto

author
N1 Info
|
04. stu. 2026. 11:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
KORISTITI OVU!!! - NAJNOVIJA VIJEST
N1

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u listopadu 2026. u odnosu na listopad 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,9%, dok su u odnosu na rujan 2026. (na mjesečnoj razini) više za 0,7%, pokazuju podaci DZS-a

Oglas

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 20,7%, za Usluge 7,5%, za Hranu, piće i duhan 0,2%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -1,1%.

Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 2,2%, te Energija, za 1,2%, dok je pad stope promjene procijenjen za komponente Usluge te Hrana, piće i duhan, za -0,1% po svakoj komponenti.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u listopadu 2026. u odnosu na listopad 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,4%, a u odnosu na rujan 2026. (na mjesečnoj razini) više su za 0,3%.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za listopad 2026. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za listopad 2026. prema klasifikaciji ECOICOP, ver. 2, objavljuju se 16. studenoga 2026.

Teme
cijene u hrvatskoj dzs inflacija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ