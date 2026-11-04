Inflacija u Hrvatskoj ponovno ubrzala: HNB otkrio što najviše gura cijene

Istovremeno je inflacija cijena energije nastavila ubrzavati treći mjesec zaredom te je zabilježila godišnji rast od visokih 19,9 posto, nakon 19,6 posto u rujnu i time nastavila najviše pridonositi ukupnoj inflaciji. Izvor visokog rasta cijena energije su cjenovni pritisci na svjetskim tržištima energenata povezani s geopolitičkim napetostima na Bliskom istoku i poremećajima u opskrbi energenata, s time da prijenos cjenovnih pritisaka sa svjetskih tržišta na domaće maloprodajne cijene goriva i dalje djelomično ublažavaju Vladine mjere ograničavanja cijena naftnih derivata.