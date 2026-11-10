Ustavni suci ponovno za istim stolom: Hoće li sjednice biti otvorene za javnost?

To je izazvalo i oštre političke reakcije – od premijerove opaske da se radi o opstrukciji rada sudaca koje je predložila lijeva oporba do sukoba parlamentarne većine i manjine. Istovremeno zbog nemogućnosti dogovora vladajućih i oporbe o imenovanju tri ustavna suca za čiji je izbor potrebna dvotrećinska saborska većina to tijelo radi u krnjem sastavu s 10 umjesto 13 sudaca.