novi sukob
Habijan prozvao troje ustavnih sudaca: "Nedorasli su svojoj funkciji"
Ministar pravosuđa Damir Habijan ocijenio je u četvrtak da troje ustavnih sudaca koji odbijaju sudjelovati na sjednicama zbog tonskog snimanja opstruiraju rad Ustavnog suda, ustvrdivši da SDP i Možemo njihovom obranom pokazuju da im je cilj politička kontrola nad sudom.
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"Ovo ponašanje troje sudaca Ustavnog suda ja mogu opisati kao nedoraslost", rekao je Habijan i dodao da suci nedolaskom na posao i odbijanjem obavljanja dužnosti ne odlučuju o predmetima koji se odnose na prava i slobode građana.
Ministar smatra da je aktualna situacija razotkrila političku obojenost dijela ustavnih sudaca, ali i oporbenih političara koji ih brane. Tvrdi da SDP i Možemo nisu prihvatili raniji prijedlog za izbor novih sudaca pa je Ustavni sud ostao s deset od predviđenih 13 sudaca.
"Sada se nalazimo u situaciji da imamo 10 sudaca od kojih tri suca koji su predloženi iz kvote SDP-a, odnosno iz oporbenih redova ne dolaze na posao, opstruiraju rad Ustavnog suda", kazao je Habijan.
Odbacio je tvrdnje da je tonsko snimanje samo po sebi sporno, istaknuvši da se snimaju sjednice Vlade i Hrvatskog sabora te da se od 1. srpnja iduće godine snimanje planira uvesti u 1500 sudnica.
"Postavlja se pitanje zašto ovoj trojici sudaca to smeta i da li im to remeti nešto u njihovim planovima, odnosno njihovim istupima", rekao je ministar i nadodao da preostalih sedam ustavnih sudaca nema problema sa snimanjem sjednica.
Prema njegovim riječima, snimanje je uvedeno kao pomoćno sredstvo radi transparentnijeg odlučivanja i izbjegavanja nedoumica koje su se pojavljivale tijekom pripremnih sjednica.
'Oni su nedorasli svojoj funkciji'
Habijan je ocijenio da obrana troje sudaca iz oporbenih redova pokazuje kako se, prema njegovu tumačenju, ne radi o nastojanju da se popuni Ustavni sud radi zaštite temeljnih prava građana, nego o pokušaju političkog utjecaja na njegov rad.
"Naš prijedlog je bio vrlo jasan, vrlo transparentan, SDP je to odbio", rekao je, dodajući da se način izbora ustavnih sudaca primjenjuje desetljećima te da je potrebno omogućiti sudu da normalno obavlja svoju dužnost.
Ustvrdio je i da suci nedolaskom na sjednice šalju lošu poruku građanima koji se Ustavnom sudu obraćaju radi zaštite svojih prava. Podsjetio je da su prisegnuli na Ustav i zakon te se obvezali savjesno obavljati dužnost.
"Na ovaj način zapravo su prekršili Ustav, što je paradoks jer se radi o sucima Ustavnog suda", kazao je Habijan i ocijenio da su tih troje sudaca "nedorasli svojoj funkciji".
Premijer Andrej Plenković ranije je također optužio suce koje je predložila lijeva oporba za opstrukciju rada Ustavnog suda. Protivljenje tonskom snimanju ocijenio je kao neprihvatljivo te nadodao kako je riječ o ''opstrukciji rada sudaca koje je predložila lijeva oporba''.
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