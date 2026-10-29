Malenica: Pozivam ustavne suce da se vrate i nastave s radom! Vjerujem da će prevladati zdrav razum

"Iz izjava predsjednika suda ja mogu razaznati da je on najavio uvođenje tonskog snimanja, da su s tim bili svi suci upoznati, da nije bilo nikakvog problema oko tonskog snimanja. Problem je zapravo nastao kada ih je predsjednik USUD-a upozorio da su na prethodnoj sjednici nešto izjavili ili glasovali o nečemu, a kasnije to promijenili. On im je rekao da su pristali na snimanje, neka pogledaju zapis sa sjednice pa će vidjeti da nisu vjerodostojni", kaže.