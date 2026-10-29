HDZ-ov zastupnik
Malenica: Pozivam ustavne suce da se vrate i nastave s radom! Vjerujem da će prevladati zdrav razum
Naš Hrvoje Krešić razgovarao je s Ivanom Malenicom, saborskim zastupnikom i prvim čovjekom HDZ-a za pregovore s oporbom oko imenovanja ustavnih sudaca.
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"Iz perspektive građanina RH-a, to sigurno ne izgleda dobro, znamo što je Ustavni sud i koliko je on bitan za zaštitu prava i sloboda hrvatskih građana", kazao je Ivan Malenica, referirajući se na najnoviju aferu oko rada Ustavnog suda.
"Kada imate troje sudaca koji, ja mislim, neopravdano ne žele raditi, to je onda veliki problem za pravni poredak i vladavinu prava u RH. Tonsko snimanje sjednica je korak naprijed prema transparentnosti rada suda, ne vidim tu nikakav problem", dodao je.
"Vidjeli smo i način na koji je predsjednik Ustavnog suda to opravdao, mi to podržavamo. Pozivam da ovo troje ustavnih sudaca, koje smo mi svi u Sabori birali, da se vrate i da nastave s radom", kaže Malenica.
Sporno tonsko snimanje
Što se tiče spornog tonskog snimanja, navodi sljedeće:
"Iz izjava predsjednika suda ja mogu razaznati da je on najavio uvođenje tonskog snimanja, da su s tim bili svi suci upoznati, da nije bilo nikakvog problema oko tonskog snimanja. Problem je zapravo nastao kada ih je predsjednik USUD-a upozorio da su na prethodnoj sjednici nešto izjavili ili glasovali o nečemu, a kasnije to promijenili. On im je rekao da su pristali na snimanje, neka pogledaju zapis sa sjednice pa će vidjeti da nisu vjerodostojni", kaže.
"Uhvaćeni su u, neću baš reći laži..."
Malenica tvrdi da se tu nalazi srž samog problema - kaže da su se određeni suci pronašli uhvaćeni u "drugačijem ponašanju" (ako ne baš "laži").
"Mislim da je tu nastao problem kod te trojice sudaca jer su uhvaćeni, neću reći u laži jer to je teška riječ nego u drugačijem postupanju. Ja tonsko snimanje vidim kao nešto što je dobro, u konačnici je to problem koji se treba riješiti na samom Ustavnom sudu. Vjerujem da će kod trojice sudaca prevladati zdrav razum i volja da Ustavni sud obavlja svoju dužnost, kakvu prema Ustavu treba obavljati", kaže.
O tezi ustavnog suca Andreja Abramovića kako bi se takve stvari trebale definirati internim aktima Ustavnog suda, kaže:
"Vjerujem da je to nešto o čemu se razgovaralo na sjednici, da je to nešto interno na USUD-u i ne vidim razloga zašto bi se zbog tih stvari bojkotirao rad suda."
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