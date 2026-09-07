pristigle prijave
Šestoro kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a
Šestoro je kandidata za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije (HRT), oni su: Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl, izvijestili su u ponedjeljak iz Nadzornog odbora HRT-a nakon sjednice.
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Nadzorni odbor u ponedjeljak je na sjednici otvorio pristigle prijave na javni natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije (HRT), obavio provjeru prijava i dokumentacije i utvrdio da je šest pravovaljanih i pravodobnih prijava.
Te će prijave, zajedno s pripadajućom dokumentacijom i svojim mišljenjem, Nadzorni odbor uputiti Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora na daljnje postupanje, sukladno Zakonu o HRT-u, stoji u priopćenju.
Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije obavit će razgovor s kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete za glavnog ravnatelja HRT-a i podnijeti Hrvatskom saboru prijedlog imenovanja.
Glavnog/u ravnatelja/icu HRT-a imenovat će Hrvatski sabor na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika/ca.
Među šest kandidata - petero s HRT-a
Kako prenose mediji, među šest kandidata za glavnog ravnatelja - petero je s HRT-a: Mario Raguž, Dražen Miočić, Tomislav Štengl, Zlatan Avar i Gordana Grandov koji su podnijeli kandidature za nasljednika Roberta Šveba, koji je odlučio da se neće kandidirati za novi petogodišnji mandat. Šesta prijava stiže izvan HRT-a , a riječ je o neovisnom producentu Franu Juraju Prižmiću.
Većina kandidata dugi je niz godina zaposlena 'na Prisavlju', a mnogi su bili na visokim funkcijama.
Mario Raguž dugogodišnji je urednik, a svojedobno je uređivao religijski program te emisiju “Pozitivno”, pisao je scenarije za seriju “Naši i vaši”, a svojedobno je kao predstavnik radnika bio član Nadzornog odbora HRT-a.
Dražen Miočić je na HRT-u od 1994., više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio vršitelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a.
Tomislav Štengl dolazi iz zabavnog programa, a posljednjih je godina šef Dore, projekta izbora hrvatske pjesme za Eurosong. Nedavno je, vjerojatno uoči kandidature i zbog sukoba interesa, zatvorio svoj obrt za audio-video produkciju.
Zlatan Avar na HRT-u radi od 2001., a u Odjelu Informatike bio je voditelj razvoja IT-a. Od 2017. do 2021. bio je dogradonačelnik Varaždina, nakon čega se vratio na HRT. Zajedno s Ragužem kandidirao se za novog ravnatelja programa HRT-a 2021..
Gordana Gandov se prije pet godina vratila na HRT i bila je ravnateljica Poslovanja HRT-a kao stručnjakinja u financijskoj i medijskoj industriji.
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