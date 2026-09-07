Šestoro kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a

Kako prenose mediji, među šest kandidata za glavnog ravnatelja - petero je s HRT-a: Mario Raguž, Dražen Miočić, Tomislav Štengl, Zlatan Avar i Gordana Grandov koji su podnijeli kandidature za nasljednika Roberta Šveba, koji je odlučio da se neće kandidirati za novi petogodišnji mandat. Šesta prijava stiže izvan HRT-a , a riječ je o neovisnom producentu Franu Juraju Prižmiću.