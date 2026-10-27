U priopćenju se navodi kako je Atlantic Droga Kolinska zaključila preuzimanje društva Osem d.o.o., koje je od 1. rujna 2026. postalo dio Atlantic Grupe. U Murskoj Soboti planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 40 milijuna eura, uključujući vrijednost akvizicije, a plan razvoja te lokacije podrazumijeva da, uz Izolu i Hadžiće u BiH, to postane treća proizvodna lokacija za delikatesne namaze, s posebnim naglaskom na izvoz na zapadnoeuropska tržišta.