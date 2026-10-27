POSLOVNI REZULTATI
Atlantic Grupi snažno porasla dobit: U devet mjeseci zaradili 46 milijuna eura
Atlantic Grupa je u prvih devet mjeseci ostvarila neto dobit od 46 milijuna eura, što je rast od 42,2 posto u odnosu na isto razdoblje lani, izvijestili su u utorak iz te tvrtke, dodavši da je dvoznamenkasti rezultat profitabilnosti ostvaren zahvaljujući sažnim prodajnim rezultatima, poboljšanju bruto marže i upravljanju troškovima.
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Prihod od prodaje ostvaren je u iznosu od 962,6 milijuna eura, što rast od 9,5 posto. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) veća je u odnosu na prvih devet mjeseci lani za 23 posto i iznosi 108,6 milijuna eura.
Predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi kazao je da su u prvih devet mjeseci ove godine ostvarili snažan rast prodaje u svim strateškim poslovnim i distribucijskim područjima te još snažniji rast profitabilnosti i poboljšanje operativne učinkovitosti. Dodatno, snažni rezultati u Njemačkoj i Austriji, kako je rekao, potvrđuju potencijal Atlanticovih brendova za daljnji rast izvan regije, a ukupni rezultat potvrđuje snagu našeg poslovnog modela.
"Posebno je važno da smo ovo ostvarili uz kontinuirana ulaganja u zaposlenike, brendove i razvoj poslovanja, što nam daje čvrstu osnovu za povećanje očekivanja profitabilnosti. Sada procjenjujemo da će normalizirana EBITDA u 2026. godini premašiti 125 milijuna eura, uz nastavak rasta EBITDA marže”, istaknuo Tedeschi.
Ojačana prisutnost na zapadnoeuropskim tržištima
Strukturu ukupne prodaje Atlantic Grupe obilježava snažna zastupljenost vlastitih brendova koji čine 62,8 posto prihoda, uz 27,8 posto udjela principalskih brendova te 9,4 posto udjela ljekarničkog poslovanja.
Iz Atlantica su naveli kako nastavljaju uspješno ostvarivati strateški cilj jačanja prisutnosti na zapadnoeuropskim tržištima. U prvih devet mjeseci ove godine prodaja na tržištu Njemačke porasla je za 46 posto, dok je tržište Austrije ostvarilo rast od 17,8 posto.
U priopćenju se navodi kako je Atlantic Droga Kolinska zaključila preuzimanje društva Osem d.o.o., koje je od 1. rujna 2026. postalo dio Atlantic Grupe. U Murskoj Soboti planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 40 milijuna eura, uključujući vrijednost akvizicije, a plan razvoja te lokacije podrazumijeva da, uz Izolu i Hadžiće u BiH, to postane treća proizvodna lokacija za delikatesne namaze, s posebnim naglaskom na izvoz na zapadnoeuropska tržišta.
Nastavno na već uspješnu distribuciju brenda Waterdrop na tržištima Austrije, Slovenije, Hrvatske i Srbije, Atlantic Grupa je dodatno osnažila ovo strateško partnerstvo ulaganjem 11 milijuna eura u manjinski vlasnički udio u kompaniji. Waterdrop je vodeći globalni brend u kategoriji funkcionalne hidratacije, s godišnjim prihodima od približno 150 milijuna eura, a ovim ulaganjem Atlantic Grupa jača prisutnost u rastućim FMCG kategorijama te sudjeluje u međunarodnom razvoju iznimno perspektivnog brenda, navodi se uz ostalo u priopćenju.
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