Napominju da, prema procjeni ESB-a, trajan rast cijene struje od 10 posto može smanjiti zaposlenost u energetski najintenzivnijim granama do dva posto. Iznose i podatke da je u Hrvatskoj zaposlenost u prerađivačkoj industriji u prvih devet mjeseci 2026. pala 4,8 posto, proizvodnja bez električne opreme 4,3 posto je niža nego 2022, dok se udio industrije u BDV-u smanjio s 18,5 posto u 2019. na 14,9 posto u 2025., naspram 19,2 posto u EU.