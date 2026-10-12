krivac je snimljen
Dabar pregrizao kabele ispod autoceste u BiH, više od 1600 potrošača ostalo bez struje
Više od 1600 potrošača na području Prnjavora, na sjeveru Bosne i Hercegovine, ostalo je bez struje nakon što je dabar pregrizao kabele, objavila je tvrtka Elektrokrajina, zadužena za opskrbu električnom energijom na tom području.
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Struje je nestalo u nedjelju navečer, a stručne ekipe poslane na teren otkrile su da su naponski kabeli prekinuti jer ih je pregrizao dabar.
Glodavca su čak uspjeli snimiti pokraj oštećenih kabela i fotografijom dokumentirati krivca za nastalu štetu.
"Kvar na srednjenaponskom dalekovodu je u nedjelju prouzročio dabar koji je presjekao svih šest podzemnih kabela na dionici dalekovoda koja se provlači ispod autoceste Banja Luka - Doboj", objavila je Elektrokrajina.
"Za zamjenu podzemnih kabela nužno je angažirati teške građevinske strojeve što usporava dinamiku otklanjanja kvara i ponovne uspostave urednog napajanja električnom energijom. Molimo sve korisnike koji se napajaju sa dalekovoda 'Štrpci' za strpljenje i razumijevanje", poručili su.
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