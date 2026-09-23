Šušnjar uvjerava da goriva ne manjka: "I da danas sve stane, imamo zalihe za pola godine"

Na pitanje razmišlja li se o tome krenuti putem Francuske koja smanjuje PDV, kazao je kako je Vlada iskoristila mehanizme i poluge te da se na vrijeme vodilo računa o tome da se mogu i europske trošarine spuštati. Stoga smo jedna od zemalja koja ima najjeftinije gorivo u okruženju, kazao je, izuzev onih otočnih zemalja koje imaju zbog razno raznih okolnosti jeftinije gorivo od svih.