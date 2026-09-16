Šušnjar: Ako su ljudi protiv energana, prestanimo prikupljati otpad

"Ne samo da je porasla nafta, nego imamo rekordno visoke cijene dizela. To je jedan od najvećih problema. Burze su jutros otvorene s cijenom od 1550 dolara po toni. Rekord je bio 1580 na početku krize. Približavamo se toj granici koja će, po svemu sudeći, biti premašena", rekao je za HRT.