Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule u razgovoru s našom Katarinom Plantak govorio je o najavljenim izmjenama poreznih zakona koje se odnose na umirovljenike i obrtnike. Objasnio je što donosi ukidanje poreza na dohodak za umirovljenike, koje promjene očekuju paušalne obrtnike te kako se porezno opterećenje postupno prebacuje s rada na imovinu.

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