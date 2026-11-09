izmjene poreznih zakona
Velike porezne promjene za umirovljenike i obrtnike: Državni tajnik objasnio što donose
Katarina Plantak
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09. stu. 2026. 14:17
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Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule u razgovoru s našom Katarinom Plantak govorio je o najavljenim izmjenama poreznih zakona koje se odnose na umirovljenike i obrtnike. Objasnio je što donosi ukidanje poreza na dohodak za umirovljenike, koje promjene očekuju paušalne obrtnike te kako se porezno opterećenje postupno prebacuje s rada na imovinu.
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