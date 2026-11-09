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izmjene poreznih zakona

Velike porezne promjene za umirovljenike i obrtnike: Državni tajnik objasnio što donose

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Katarina Plantak
|
09. stu. 2026. 14:17
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Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule u razgovoru s našom Katarinom Plantak govorio je o najavljenim izmjenama poreznih zakona koje se odnose na umirovljenike i obrtnike. Objasnio je što donosi ukidanje poreza na dohodak za umirovljenike, koje promjene očekuju paušalne obrtnike te kako se porezno opterećenje postupno prebacuje s rada na imovinu.

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Teme
katarina plantak matej bule porezne izmjene porezni zakoni vijesti iz hrvatske

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