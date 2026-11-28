MEĐUNARODNA DIMENZIJA
Politolog se zbog zapošljavanja HDZ-ovke i Plenkovićeve izjave obratio OECD-u
Politolog Marko Kovačić obratio se Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) zbog izjave premijera Andreja Plenkovića o slučaju zapošljavanja članice HDZ-a.
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Vlada je na čelo Uprave za podršku i osnaživanje mladih imenovala Ivanu Barac Leko, članicu HDZ-a koja je obnašala nekoliko stranačkih dužnosti i bila kandidatkinja na zagrebačkim lokalnim izborima. Supruga je zamjenika predstojnika Ureda predsjednika Vlade.
Na razgovoru dobila maksimalan broj bodova
Barac Leko ove se godine zaposlila na neodređeno u Ministarstvu. Na radnom mjestu više savjetnice provela je 44 dana prije raspisivanja internog oglasa, na koji se prijavila još tijekom probnog roka.
Tročlano povjerenstvo dodijelilo joj je deset bodova, dok je Kovačić, doktor javnih politika s iskustvom vođenja 40 europskih projekata, dobio devet.
Plenković je u subotu ustvrdio da nijedna vlada ne bira suradnike koji se protive politikama koje provodi.
Kovačić se pozvao na zakon
Kovačić je upozorio na razliku između političkih funkcija i rukovodećih položaja u državnoj službi.
"Ali ravnatelj uprave nije politička funkcija", napisao je Kovačić.
Pozivajući se na Zakon o državnim službenicima, istaknuo je da je svrha zakonskih izmjena bila depolitizacija takvih radnih mjesta te da bi pri imenovanju presudna trebala biti stručnost, a ne politička lojalnost.
Zbog svega je, kako je naveo, obavijestio OECD, koji u okviru pristupnog procesa Hrvatske ocjenjuje i funkcioniranje javne uprave.
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