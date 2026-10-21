DVOJE UHAPŠENIH
Policija se oglasila nakon napada BBB-a na Armadu: "Uhitili smo muškarca za kojim se tragalo"
Policija se oglasila nakon navijačkog sukoba u Karlovcu poslije utakmice Karlovca 1919 i Rijeke te potvrdila da su uhićene dvije osobe, među kojima je i muškarac za kojim se tragalo.
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Nakon utakmice osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa između Karlovca 1919 i Rijeke, odigrane na stadionu Branko Čavlović Čavlek, došlo je do sukoba navijačkih skupina na obližnjem Športsko-rekreacijskom centru Korana. Veći obračun spriječili su pripadnici Interventne jedinice policije, koji su brzo reagirali i razdvojili sukobljene navijače.
Prema pisanju portala Hooligans.cz, koji prati navijačku scenu, skupina Dinamovih navijača napala je pripadnike Armade, navijačke skupine Rijeke. Sukob se dogodio na šetnici u sklopu ŠRC-a Korana, nedaleko od stadiona, gdje se nakon utakmice okupio veći broj navijača.
20.10.2026🇭🇷Karlovac - Rijeka, cup, Few Dinamo lads provocate for fight Armada Rijeka after match near stadium, small confrontation before police arrived, click here for more: https://t.co/6XqteHNBPS All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/vHCxxrNPVT— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 20, 2026
Na snimci objavljenoj na tom portalu vidi se fizički sukob dviju skupina i dolazak policijskih službenika, nakon čega se sudionici počinju razilaziti i bježati. Portal navodi da su Dinamovi navijači najprije provocirali Armadu, a potom ih napali.
Iz karlovačke policije potvrdili su za Jutarnji list da su se navijači nakon intervencije udaljili s mjesta događaja te da tijekom samog sukoba nitko nije uhićen.
Dvije osobe uhićene nakon utakmice
Ipak, neposredno nakon završetka utakmice policija je uhitila dvije osobe. Riječ je o maloljetniku koji je priveden zbog paljenja pirotehničkih sredstava, odnosno prekršaja iz članka 4. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, te muškarcu za kojim je ranije bila raspisana potraga.
Kako doznaje Jutarnji, uhićenje muškarca za kojim se tragalo nije povezano sa slučajem u Splitu.
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