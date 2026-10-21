Policija se oglasila nakon napada BBB-a na Armadu: "Uhitili smo muškarca za kojim se tragalo"

Ipak, neposredno nakon završetka utakmice policija je uhitila dvije osobe. Riječ je o maloljetniku koji je priveden zbog paljenja pirotehničkih sredstava, odnosno prekršaja iz članka 4. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, te muškarcu za kojim je ranije bila raspisana potraga.