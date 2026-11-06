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Thomas Markle

FBI uhitio oca Meghan Markle

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Hina
|
06. stu. 2026. 18:12
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BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - OCTOBER 27: A member of the FBI stands outside a home believed to be tied to former U.S. Rep. Eric Swalwell (D-CA) on October 27, 2026 in Beverly Hills, California.
Justin SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki Savezni istražni ured (FBI) je uhitio oca Meghan Markle, supruge britanskog princa Harryja, rekao je izvor za Reuters u petak.

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FBI je uhitio Thomasa Marklea starijeg, prema dužnosniku ministarstva pravosuđa upućenom u događaj, koji je pristao razgovarati s Reutersom pod uvjetom da ostane anoniman jer im nije dozvoljeno javno govoriti. Dužnosnik nije naveo razlog uhićenja.

Predstavnici FBI-ja nisu bili odmah dostupni kako bi potvrdili uhićenje te nije bilo jasno je li protiv njega službeno podignuta optužnica u Sjedinjenim Američkim Državama zbog određenih zločina.

Britanski list Daily Mail, koji je prvi izvijestio o uhićenju, objavio je da je 82-godišnji Markle uhićen u ustanovi za starije i nemoćne u saveznoj državi Floridi zbog navodnog posjedovanja snimki koje prikazuju seksualno zlostavljanje djece.

Takve snimke pronađene su i u skladištu u Meksiku te u Filipinima, objavio je list u petak citirajući neimenovane izvore.

Vlasti u Filipinima, gdje je Markle ranije živio neko vrijeme, prošlog mjeseca su protiv njega otvorile istragu zbog tih navoda. Britanska policija je prošlog mjeseca rekla da će optužbe protiv njega prenijeti stranim službama nakon što je utvrdila da one nisu obaviještene kada su se tvrdnje prvi put pojavile.

Markle je porekao optužbe te za Daily Mail kazao da su neistinite i "bolesne laži".

Meghan Markle, američka glumica koja se udala za mlađe sina britanskog kralja Karla 2018. rekla je da je "duboko uznemirena" zbog optužbi.

Teme
dječja pornografija istraga meghan markle thomas markle stariji uhićenje

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