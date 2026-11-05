NAPOKON
Objavljeni službeni rezultati izbora u Srbiji
Državno izborno povjerenstvo (RIK) proglasilo je službene rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji 25. listopada na kojima je Studentska lista pobijedila vladajuću Srpsku naprednu stranku, čime formalno počinju teći rokovi za formiranje buduće vlasti.
U biračkom popisu bilo je 6,451.292 građana s pravom glasa, a na 8.392 biračka mjesta u zemlji i inozemstvu glasalo ih je 4,444.310 ili 68,89 posto što je jedna od najvećih izlaznosti u povjesti višestranačkih izbora u Srbiji.
Studentska lista ostvarila je uvjerljivu pobjedu osvojivši 53.015 posto glasova, a Srpska napredna stranka čiju listu je predvodio donedavni predsjednik države Aleksandar Vučić 38.98 posto, što čini razliku od 623.094 glasa.
Studentska lista osvojila je 140 mandata, SNS 103
U utrci za 250 zastupničkih mandata bilo je 18 lista s ukupno 2418 kandidata, devet lista kandidirale su manjinske nacionalne zajednice. Hrvatska zajednica u Srbiji nije imala svoje kandidatate na izborima i neće imati predstavnika u parlamentu.
Studentska lista osvojila je 140 mandata, SNS 103, dok su izvan parlamenta ostale sve oporbene stranke i koalicije, a ukupno sedam mandata osvojile su stranke nacionalnih manjina.
Lista Rasim Ljajić - Ljudski s 20.638 glasova dobila je jedan mandat, Savez Vojvođanskih Mađara osvojio je 35.461 glas i 2 mandata, Albanska koalicija 27.673 (2), "SDA - Čuvari Sandžaka" 12.596 (1 mandat), te lista "Usame Zukorlić - Pokret za ujedinjenje" 12.440 (1 mandat).
Studentska lista je, prema preliminarnim rezultatima prije ponavljanja glasanja na 53 biračka mjesta, imala 141 osvojeni mandat, ali je lista Pokret za ujedinjenje, okupljena oko Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlića, na ponovljenom glasanju osvojila jedan mandat i "preotela" ga listi studentskog pokreta.
Taj mandat je na večerašnjoj sjednici osporio član RIK-a Ivan Šebek, dovodeći u sumnju ishod ponovljenog glasanja i zatražio da se, unatoč službenom proglašenju rezultata izbora, to dodatno provjeri, a ako se utvrde zlouporabe na pojedinim biračkim mjestima da Pokret za ujedinjenje vrati taj mandat Studentskoj listi.
Službenim proglašenjem rezultata izbora i raspodjelom mandata počinju teći rokovi za formiranje vlasti.
Slijede predsjednički izbori
U roku od 30 dana mora biti održana konstituirajuća sjednica parlamenta.
Potvrđivanjem zastupničkih mandata i konstituiranjem Skupštine počinje novo odbrojavanje koje zastupnicima ostavlja zakonski rok od 90 dana da izaberu vladu.
Paralelno s formiranjem parlamenta i vlade teče i rok za izbor predsjednika Republike, pa će građani Srbije do kraja godine ponovno na birališta.
Nakon Vučićeve ostavke 27. rujna, prijevremeni predsjednički izbori moraju se raspisati i održati u roku od tri mjeseca od prestanka mandata, a najkasnije do 28. prosinca.
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