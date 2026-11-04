slučaj garaža
Velika akcija u Beogradu, uhićeno devet osoba. Među njima i šef Specijalne antiterorističke jedinice
U Srbiji je uhićeno devet osoba, među kojima je osam aktualnih policijskih službenika i jedan bivši pripadnik policije, zbog sumnje da su u kolovozu prošle godine zlostavljali i mučili više osoba u garaži zgrade srbijanske vlade u Beogradu.
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Među osumnjičenima je, piše N1 Srbija, i zapovjednik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić, kao i nekoliko sadašnjih i bivših pripadnika policijske jedinice zadužene za osiguranje određenih osoba i objekata.
Kako je priopćilo srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP), osumnjičenima je, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 sati.
Sumnja se da su policijski službenici 14. i 15. kolovoza 2025. godine, u razdoblju od 22.30 do jedan sat iza ponoći, u garaži zgrade Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, uporabom sile i prijetnji nanijeli veliku bol i teške patnje većem broju osoba.
Prema navodima MUP-a, osumnjičenici su djelovali kao supočinitelji, koristeći svoj službeni položaj kako bi od žrtava iznudili informacije, zastrašili ih i nezakonito kaznili. Istraga se vodi zbog sumnje na kazneno djelo zlostavljanja i mučenja.
Uhićeni će u zakonskom roku biti privedeni nadležnom tužiteljstvu, objavio je MUP.
Kako prenosi RTS, nalog za uhićenje izdan je zbog sumnje da su osumnjičeni u garaži zgrade srbijanske vlade zlostavljali studenticu Nikolinu Sinđelić i njezine kolege.
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