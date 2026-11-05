DIJELIO SAVJETE
VIDEO / Lukašenko o Vučićevu porazu: "Govorio sam im što da rade, a oni napravili sve suprotno"
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko osvrnuo se na izborni poraz Aleksandra Vučića i njegove liste na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, poručivši da njegovi savjeti nisu bili poslušani.
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Lukašenko je komentirao poraz Aleksandra Vučića i njegove liste "Ujedinjena Srbija" na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, na kojima je pobjedu odnijela Studentska lista. Pritom je ustvrdio da Vučić i njegovi suradnici nisu poslušali njegove preporuke, no nije otkrio na što se konkretno one odnose.
Njegovu kratku izjavu zabilježili su novinari tijekom Četvrte međunarodne konferencije o euroazijskoj sigurnosti, koja je početkom studenoga održana u Minsku.
"Rekao sam im, govorio sam im više puta: napravite ovo, napravite ono. A oni su napravili sve suprotno i eto što se dogodilo", izjavio je Lukašenko uz osmijeh.
Snimku njegove izjave objavila je bjeloruska oporbena platforma NEXTA, nakon čega se proširila društvenim mrežama.
💩 Lukashenko reveals why Vučić lost! Former President of Serbia simply didn't listen to his advice "I told them, I kept telling them: do this, do that. But you did almost the exact opposite. Well, look what happened," the dictator said. For once, his advice might actually have been worth listening to. The mustachioed dictator has been tormenting Belarusians for over 30 years and knows exactly how to cling to power at any cost.— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026
Lukašenkove riječi odnose se na poraz Vučićeva režima na parlamentarnim izborima održanima 25. listopada, na kojima je uvjerljivu pobjedu ostvarila Studentska lista.
Ipak, ostalo je nepoznato što je točno bjeloruski predsjednik savjetovao Vučiću, kada su njihovi razgovori održani i na koje se konkretne odluke odnose njegove primjedbe. Iz dostupnog dijela snimke nije moguće sa sigurnošću utvrditi ni cjelokupan kontekst njegove izjave.
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