VIDEO / Lukašenko o Vučićevu porazu: "Govorio sam im što da rade, a oni napravili sve suprotno"

Lukašenko je komentirao poraz Aleksandra Vučića i njegove liste "Ujedinjena Srbija" na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, na kojima je pobjedu odnijela Studentska lista. Pritom je ustvrdio da Vučić i njegovi suradnici nisu poslušali njegove preporuke, no nije otkrio na što se konkretno one odnose.