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DIJELIO SAVJETE

VIDEO / Lukašenko o Vučićevu porazu: "Govorio sam im što da rade, a oni napravili sve suprotno"

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Nova.rs
|
05. stu. 2026. 15:10
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SERGEI BOBYLYOV/AFP

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko osvrnuo se na izborni poraz Aleksandra Vučića i njegove liste na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, poručivši da njegovi savjeti nisu bili poslušani.

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Lukašenko je komentirao poraz Aleksandra Vučića i njegove liste "Ujedinjena Srbija" na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, na kojima je pobjedu odnijela Studentska lista. Pritom je ustvrdio da Vučić i njegovi suradnici nisu poslušali njegove preporuke, no nije otkrio na što se konkretno one odnose.

Njegovu kratku izjavu zabilježili su novinari tijekom Četvrte međunarodne konferencije o euroazijskoj sigurnosti, koja je početkom studenoga održana u Minsku.

"Rekao sam im, govorio sam im više puta: napravite ovo, napravite ono. A oni su napravili sve suprotno i eto što se dogodilo", izjavio je Lukašenko uz osmijeh.

Snimku njegove izjave objavila je bjeloruska oporbena platforma NEXTA, nakon čega se proširila društvenim mrežama.

Lukašenkove riječi odnose se na poraz Vučićeva režima na parlamentarnim izborima održanima 25. listopada, na kojima je uvjerljivu pobjedu ostvarila Studentska lista.

Ipak, ostalo je nepoznato što je točno bjeloruski predsjednik savjetovao Vučiću, kada su njihovi razgovori održani i na koje se konkretne odluke odnose njegove primjedbe. Iz dostupnog dijela snimke nije moguće sa sigurnošću utvrditi ni cjelokupan kontekst njegove izjave.

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Teme
aleksandar lukašenko aleksandar vučić izbori srbija srbija

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