nije ozlijeđen
U majici Crvene zvezde šetao Makarskom. Napadnut je i bačen u more, policija uhitila jednu osobu
Hina
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17. ruj. 2026. 13:58
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Muškarac je uhićen u četvrtak u Makarskoj pod sumnjom da je gurnuo u more muškarca koji je nosio majicu beogradskog nogometnog kluba Crvena zvezda, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.
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Policija je oko 12,30 sati uhitila muškarca koji je tražio od drugog muškarca da skine majicu, a nakon što je on to odbio gurnuo ga je s obale u more.
Muškarac koji je gurnut u more nije ozlijeđen. U tijeku je kriminalističko istraživanje.
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