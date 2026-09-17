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nije ozlijeđen

U majici Crvene zvezde šetao Makarskom. Napadnut je i bačen u more, policija uhitila jednu osobu

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Hina
|
17. ruj. 2026. 13:58
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01.05.2023., Makarska - Policija i specijalci ogradili Peskeru, krece uklanjanje kioska sa setnice, neki obrtnici u strahu od visokih kazni kioske uklanjaju sami. Photo: Matko Begovic/PIXSELL
Ilustracija: Matko Begovic/PIXSELL

Muškarac je uhićen u četvrtak u Makarskoj pod sumnjom da je gurnuo u more muškarca koji je nosio majicu beogradskog nogometnog kluba Crvena zvezda, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

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Policija je oko 12,30 sati uhitila muškarca koji je tražio od drugog muškarca da skine majicu, a nakon što je on to odbio gurnuo ga je s obale u more.

Muškarac koji je gurnut u more nije ozlijeđen. U tijeku je kriminalističko istraživanje.

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Teme
crvena zvezda makarska policija

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