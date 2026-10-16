PODRŠKA IZ SLOVAČKE
VIDEO / Fico na skupu u Novom Sadu govorio na srpskom i hvalio Vučića: "Aleksandar je dragocijeno blago"
Slovački premijer Robert Fico stigao je u Novi Sad kako bi na predizbornom skupu Srpske napredne stranke (SNS) podržao Aleksandra Vučića, a okupljenima se obratio na srpskom jeziku.
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Fico je na skup na Trgu slobode stigao nakon što je ranije napustio sastanak Europskog vijeća u Bruxellesu kako bi osobno iskazao podršku Vučiću uoči izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 25. listopada.
Slovački premijer ranije je najavio da će doći u Srbiju kako bi podržao Vučića zbog njegove suverene politike, koju smatra primjerom za ugled.
Fico je bio prvi govornik na skupu te se okupljenima obratio na srpskom jeziku. Pozvao je okupljene da čuvaju mir, stabilnost i napredak zemlje te istaknuo da će Slovačka poštovati teritorijalni integritet Srbije.
Aleksandar Vučić i Robert Fico! https://t.co/TOu9BnEQhX— Srpski Fokus (@Srpski_Fokus) October 16, 2026
"Slovačka će nastaviti poštovati teritorijalni integritet Srbije. Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, nikada vas nećemo iznevjeriti", poručio je.
"Nisam došao držati vam lekcije..."
Govoreći o Vučiću, Fico je rekao da ga podupire jer je riječ o političaru koji štiti interese svoje zemlje i spreman je odbiti zahtjeve drugih država kada smatra da nisu u skladu s interesima Srbije.
"Zato podupirem Aleksandra. On ne dopušta da Srbijom upravlja netko iz svijeta, koliko god moćan bio. Nisam došao držati vam lekcije o tome kako trebate glasati, kao što to rade drugi stranci, kao da oni znaju što je najbolje za vas", rekao je Fico.
"Aleksandra cijenim kao dragocjeno blago"
Dodao je da se u Slovačkoj dobrog prijatelja smatra dragocjenim blagom, istaknuvši da upravo tako cijeni Vučića.
"Mi Slovaci kažemo – dobrog prijatelja cijeni kao dragocjeno blago, toliko ja cijenim Aleksandra", rekao je slovački premijer, koji je govor održao na srpskom jeziku.
Fico je istaknuo i važnost suvereniteta, poručivši da on nema cijenu. "Suverenitet nema cijenu. To je vrlo skupa riječ, a vjerujte mi, barem ja znam koliko je to teško i koliko opasno može biti jer smo slični i dijelimo iste vrijednosti", rekao je.
Osvrnuo se i na položaj Slovaka koji žive u Vojvodini. Kazao je da ondje žive ravnopravno s pripadnicima drugih zajednica te zahvalio Srbiji na pozornosti koju posvećuje slovačkoj manjini.
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