objavio hzmo
Dobre vijesti za 124.194 korisnika: Uskoro počinje isplata naknade
U utorak 20. listopada 2026. počinje isplata doplatka za djecu za rujan 2026.
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Doplatak za djecu dobit će 124.194 korisnika za ukupno 253 404 djece.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.
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