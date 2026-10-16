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objavio hzmo

Dobre vijesti za 124.194 korisnika: Uskoro počinje isplata naknade

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N1 Info
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16. lis. 2026. 11:11
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PIXABAY
PIXABAY

U utorak 20. listopada 2026. počinje isplata doplatka za djecu za rujan 2026.

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Doplatak za djecu dobit će 124.194 korisnika za ukupno 253 404 djece.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.

Teme
doplatak za djecu hzmo

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