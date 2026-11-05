TRIJUMF DEMOKRATA
Analitičar Babić: Istrage iz američkog Kongresa mogle bi zahvatiti i osobe u našoj regiji
Vanjskopolitički analitičar Marko Babić, u Novom je danu kod Hrvoja Krešića, komentirao rezultate američkih međuizbora i njihove moguće posljedice po SAD, Europu, ali i našu regiju.
"Bilo je za očekivati pobjedu demokrata, ali sumnjam da je itko mogao procijeniti ovakav uspjeh. Uzrok teškog poraza republikanaca je, prije svega, ekonomija. Rast troškova života i pad životnog standarda, zbog dramatičnog rasta cijena energenata i hrane, najviše je utjecao na odluku birača. Tu je i rat s Iranom, Trumpovi trgovinski ratovi i uvođenje carina te ogroman odaziv Amerikanaca na izbore zbog čega je to bio i referendum o Donaldu Trumpu i njegovoj vladavini", ocijenio je Marko Babić.
Dodao je i kako sve ankete pokazuju da je rezultat takav ne zato što su Trumpovi birači ostali kući, nego zato što su "u svom očaju i razočaranju njegovom politikom odlučili promijeniti mišljenje i zaokružiti demokrate na glasačkom listiću".
Demokrati i Trumpovo pravo veta
Kroz dva mjeseca, kad se polože prisege u Kongresu, Babić očekuje da će većina zakonodanvih aktivnosti biti zaustavljena ili znatno usporena.
"Demokrati imaju većinu u oba doma Kongresa i to im daje pravo zakonodavne inicijative, a Trumpa onemogućava da radi kao do sada. S druge strane, predsjednik po ustavu i drugim propisima ima pravo veta. Već je najavio da će svaka zakonodavna inicijativa koja mu se ne bude sviđala biti podložna vetu. U tom slučaju, demokratima je potrebna dvotrećinska većina, koju sad nemaju", istaknuo je Babić.
Smatra da će naglasak Trumpove politike u naredne dvije godine biti na vanjskoj politici i izvršnim uredbama, koje će "vjerojatno manijakalnom brzinom i žestinom potpisivati kako bi proveo sve svoje ideje i želje".
"Na unutarnjem planu će i demokrati pokušavati provesti sve svoje najavljene reforme, ali problem će im biti Trumpovo pravo veta. Ovaj rezultat demokratima predstavlja prvenstveno val koji mogu uzjahati kako bi ostvarili svoj glavni cilj – pobjedu na predsjedničkim izborima 2028. godine", naglasio je.
Napomenuo je i da demokrati imaju veliki problem posljednjih godina, zbog kojih je Trump i došao drugi put na vlast, a to je kadrovska politika.
"Nedostaje im dovoljno kvalitetnih kandaidata, a imaju isti problem kao i Trump da se nisu u stanju suočiti s gospodarskikm problemima. Birači su se odlučili za manje zlo i napraviti odmak od onog što smatraju katastrofalnim posljednje dvije godine Trumpove vladavine", rekao je Babić.
Narušeno savezništvo Europe i SAD-a
Kad je riječ o narušenom savezništvu SAD-a i Europe, uvjeren je da će se radikalne opcije u Europi otkloniti od Trumpa jer im njegova podrška može biti bumerang i polučiti kontraefekt.
Primijetio je i kako u Europi imamo inverziju u odnosu na Ameriku jer buja nezadovoljstvo prema mainstream strankama pa rastu radikalne stranke. Smatra da Europa treba brinuti o sebi i ne razmišljati tko će u SAD-u biti na vlasti te da oslanjanje na američku ponomć nije pametan smjer.
Istrage do Zapadnog Balkana?
Osvrnuo se i na kongresne istrage i saslušanja, koje najavljuju demokrati.
"Glavna tema bit će korupcija i sumnjivi procesi koji krakove vuku i na ovo područje. Ne bih isključio da će istrage zahvatiti i osobe u našoj regiji", upozorio je Babić.
Komentirao je i politički prevrat u Srbiji, a kao i svi drugi analitičari, istaknuo je da trebamo pričekati tko će voditi vladu u ime Studentske liste. Iz izjava kandidata SL-a ne iščitava da će se mijenjati srpska vanjska politika nego da će fokus biti na unutarnjem uređenju i uspostavi novih procesa, s naglaskom borbe protiv korupcije, nepotizma i klijentelizma.
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