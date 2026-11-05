Analitičar Babić: Istrage iz američkog Kongresa mogle bi zahvatiti i osobe u našoj regiji

"Bilo je za očekivati pobjedu demokrata, ali sumnjam da je itko mogao procijeniti ovakav uspjeh. Uzrok teškog poraza republikanaca je, prije svega, ekonomija. Rast troškova života i pad životnog standarda, zbog dramatičnog rasta cijena energenata i hrane, najviše je utjecao na odluku birača. Tu je i rat s Iranom, Trumpovi trgovinski ratovi i uvođenje carina te ogroman odaziv Amerikanaca na izbore zbog čega je to bio i referendum o Donaldu Trumpu i njegovoj vladavini", ocijenio je Marko Babić.