ANALIZA THE GUARDIANA
Plavi cunami preplavio Ameriku: Trumpizam je gotov, MAGA pokret masovno je odbačen
Demokrati svih političkih usmjerenja proglasili su pobjedu na izborima održanima u utorak navečer, što je dosad najjasniji znak da je biračima dosta trumpizma.
Nijedna pojedinačna struja unutar Demokratske stranke ne može prisvojiti zasluge za uvjerljive rezultate izbora za Kongres održanih u utorak. Pobjedu mogu slaviti svi dijelovi demokratske koalicije.
Njihove pobjede bile su toliko sveobuhvatne i uvjerljive da ih nije moguće objasniti razlikama među pojedinim stranačkim frakcijama. Ove godine najvažnije što su demokrati morali biti kako bi pobijedili bilo je jednostavno – ne biti republikanci.
Trumpovi "darovi" demokratima
Donald Trump demokratima je praktički darovao niz političkih prednosti: izrazito nepopularan rat protiv Irana koji je doveo do rasta cijena, kaotične carine koje su teško pogodile male poduzetnike, poljoprivrednike i međunarodne saveze, rezove u zdravstvu, smrtonosnu politiku deportacija, osobno bogaćenje, korupciju i beskrajnu trakavicu oko obnove bazena s reflektirajućom površinom.
Demokrati su iskoristili priliku i krenuli u politički obračun s Trumpom, čija je popularnost nastavila padati.
Nije se radilo samo o uobičajenom kažnjavanju stranke aktualnog predsjednika na izborima usred mandata. Bio je to sveobuhvatan izraz odbacivanja predsjednikova pokreta Make America Great Again (MAGA) i dosad najjasniji znak da je biračima dosta trumpizma, ističe u analizi američkih izbora novinarka The Guardiana Rachel Leingang.
Demokrati pobjeđivali i u republikanskim uporištima
Demokrati svih političkih usmjerenja slavili su u utorak navečer: umjerenjaci, progresivci, populisti i demokratski socijalisti.
Pobjeđivali su na svim razinama izbora, osvojivši većinu u oba doma Kongresa, nekoliko guvernerskih položaja i potpunu kontrolu nad zakonodavnom i izvršnom vlasti u više saveznih država.
Te će im pobjede omogućiti da Trumpovu administraciju pozivaju na odgovornost i da Kongres ponovno djeluje kao funkcionalna grana vlasti, što je nešto što su birači, prema vlastitim riječima, posebno priželjkivali tijekom Trumpova drugog mandata.
Demokrati su bili konkurentni i duboko u tradicionalnim republikanskim uporištima, na područjima koja prije samo šest mjeseci ne bi ni razmatrali kao moguće prilike za pobjedu.
Te će pobjede demokratima pružiti priliku da Trumpa pozivaju na odgovornost na svim razinama vlasti, ali i da biračima dokažu kako su sposobni učinkovito upravljati državom – ako uspiju iskoristiti politički zamah.
Birači su bili bijesni i razočarani
Razmjeri demokratskih pobjeda naglašavaju nepopularnost republikanaca, na što birači diljem zemlje upozoravaju već mjesecima.
Razgovarajući s biračima tijekom protekle godine, novinarka Guardiana osjećala je njihovo duboko nezadovoljstvo i bijes koji ih je poticao na izlazak na izbore, u mjeri ranije nije doživjela.
Na predizbornim skupovima birači svih političkih opredjeljenja bili su frustrirani, a njihov bijes zbog postojećeg stanja nadmašivao je sve ostale političke prioritete.
Kada je prije nekoliko mjeseci o tome razgovarala s progresivnom političkom savjetnicom Anat Shenker-Osorio, predvidjela je da će izbore odlučiti birači koji su "bijesni do krajnjih granica i više to ne žele trpjeti", kao što se često događa na izborima usred predsjedničkog mandata.
Neće to, rekla je, biti iznenadno prihvaćanje demokrata, nego prije poruka "kuga na obje vaše kuće", odnosno odbacivanje obiju političkih strana.
Bijes je obilježio političku atmosferu
Veličina demokratskog vala ovisit će o tome koliko će uspješno uvjeriti ljutite i razočarane birače da izađu na izbore.
Sudeći prema golemom demokratskom valu, čini se da su birači zaključili kako njihov glas ipak nešto vrijedi.
U većini slučajeva demokratski kandidati izlazili su među ljude i slušali ih. Organizirali su javne skupove diljem svojih izbornih jedinica i suočavali se s bijesom koji je obilježio političku atmosferu.
Demokrati su svoju ljutnju usmjeravali prema vrhu društvene ljestvice – milijarderima i elitama koje upravljaju američkim političkim sustavom – okrivljujući ih za rastuću nejednakost prihoda zbog koje Amerikanci osjećaju da više ne mogu napredovati.
Republikanci se moraju suočiti s pitanjem što dolazi nakon Trumpa
Rezultati pokazuju da je biračima dosta Trumpove Republikanske stranke.
Trumpova je politička koalicija gotovo potpuno istisnula sve preostale struje koje su se javno protivile predsjedniku. Republikanci se sada moraju suočiti s pitanjem kakva će njihova stranka biti nakon Trumpa.
Je li postojao prostor za republikance koji bi otvoreno nastupili protiv Trumpova programa, obećavajući ograničiti predsjedničke ovlasti i pozivati ga na odgovornost?
To ne znamo. Gotovo nitko nije ni pokušao.
Pokušaji izazivanja straha – od transrodnih osoba, Amerikanaca arapskog podrijetla ili Hasana Pikera – nisu uspjeli.
Temeljni životni uvjeti Amerikanaca pogoršali su se, a birači su za to okrivili republikance.
Plaćali su znatno više cijene goriva zbog rata koji nisu podržavali. Odustajali su od zdravstvenog osiguranja jer ga više nisu mogli priuštiti nakon što je Kongres dopustio istek subvencija.
Promatrali su kako se u njihovim gradovima grade podatkovni centri, kao fizički simbol promjena koje bi umjetna inteligencija mogla donijeti u njihove živote.
Trump je odbacivao njihove zabrinutosti, tvrdeći da problemi zapravo ne postoje ili da su nužan korak prema ostvarenju važnijih ciljeva.
Birači su se pobunili čak i protiv republikanskih pokušaja prekrajanja granica izbornih jedinica u vlastitu korist. Republikanci su pretrpjeli velike poraze i u jedinicama u kojima su trebali lako pobijediti s dvoznamenkastom prednošću.
Trump želio da birači glasaju kao da je on na listi. To mu se obilo o glavu
Trump je biračima neprestano govorio da se ponašaju kao da je i on kandidat na izborima, vjerujući da će tako mobilizirati svoju biračku bazu i spriječiti velike republikanske gubitke.
No, kako su neki birači poručili na dan izbora, njegova prisutnost bila je itekako očita – i proizvela je suprotan učinak.
U Rochesteru u New Hampshireu neovisna biračica Rebecca Connors rekla je da je glasala za demokrate kako bi Trumpu poslala poruku da "stvara kaos".
"Diljem naše savezne države i cijele zemlje ljudi govore: 'Dosta je bilo'", izjavila je novoizabrana demokratska senatorica iz Minnesote Peggy Flanagan nakon pobjede.
"Upravo ste pobijedili Donalda Trumpa. A pobijedila ga je i Amerika", dodala je.
Iako će se pozornost uskoro usmjeriti prema predsjedničkim izborima 2028. godine, demokrati sada imaju priliku iskoristiti vlast koju su im birači povjerili kako bi obnovili svoju stranku.
Republikance, međutim, čeka još mnogo dublje preispitivanje, dok su rezultati ovih izbora još uvijek svježi.
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